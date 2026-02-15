Место, в котором у Путина поехала крыша 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.02.2026, 13:03

15,242

После чего он показал убожество всей своей «системы».

Американский сенатор Линдси Грэм заявил на Мюнхенской конференции по безопасности:

«Путин сделал для объединения нас в Сенате больше, чем кто-либо другой в Америке. Я бы вручил ему награду «Человек года НАТО», если бы он пришел и получил ее».

После этого наградного вступления Грэм бодро продолжил, призвав передать Украине ракеты «Томогавк».

Человек года… Мелковато. Путину надо бы дать кубок «Человек столетия НАТО» - он своей «спецоперацией» фактически привел в НАТО Финляндию и Швецию, вооружил Украину, показал убожество всей своей «системы», опоганил Россию, отравил мир побоищем. Учредили бы кубок, попросили Путина прислать Медведева для получения. Наполнили бы сосуд шампанским.

Как вы помните, Мюнхенская конференция – то самое место, в котором в 2007-м году у Путина поехала геополитическая крыша.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com