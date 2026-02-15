«Не медведь, а садовая улитка»: Рютте, Стубб и Каллас разгромили миф о «могучей» РФ 15.02.2026, 13:31

Кая Каллас

Лидеры Европы на Мюнхенской конференции по безопасности сделали ряд жестких заявлений.

На Мюнхенской конференции по безопасности европейские политики дали предельно четкую оценку состоянию России и ее перспективам в войне против Украины. Об этом сообщает Dialog.UA.

Одно из самых жестких заявлений сделал генсек НАТО Марк Рютте. Во время выступления с трибуны Мюнхена он обратил внимание на неспособность оккупационной армии РФ продвигаться в Украине.

«Россияне хотят всех убедить, что выглядят могучими медведями. Но можно с уверенностью сказать, что они передвигаются по Украине с медлительностью садовой улитки», - сказал лидер Альянса.

Был беспощаден к Москве и президент Финляндии Александр Стубб. Он констатировал, что в ходе агрессии диктатор РФ Владимир Путин «потерпел стратегическую неудачу». «Он хотел сделать Украину российской, а она стала европейской», - сказал президент.

Он отметил, что за последние два года оккупационной армии РФ удалось захватить всего 1% украинской земли, неся при этом колоссальные потери. Победить Россия явно не в состоянии.

Высказалась и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она подчеркнула, что Москва не сумела реализовать свои амбиции даже спустя годы боевых действий.

«После более чем десяти лет конфликта, включая четыре года полномасштабной войны в Украине, Россия едва продвинулась за пределы линий 2014 года. А какая цена? 1,2 миллиона жертв», - заявила она.

По ее словам, последствия агрессии разрушительны прежде всего для самой России. «Сегодня Россия разрушена. Ее экономика в руинах. Она отсоединяется от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут из страны», - отметила Каллас.

Она предупредила о риске политических уступок Москве, которые могут дать Кремлю больше, чем он смог добиться военным путем. «Самая большая угроза, которую представляет Россия в настоящее время, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем добилась на поле боя», - подчеркнула дипломат.

Каллас обозначила и принципы возможного урегулирования. «Если военные силы Украины должны быть ограничены по численности, то и у России они тоже должны быть ограничены. Там, где Россия нанесла ущерб Украине, Россия должна заплатить за это. Никакой амнистии за военные преступления, возвращение депортированных украинских детей. Это действительно самое меньшее, на что Россия должна согласиться, если мир является целью России», - заявила она.

Заявления европейских лидеров в Мюнхене стали сигналом о сохранении политической и военной поддержки Украины и о том, что в Европе не рассматривают Россию как неуязвимую силу, способную диктовать условия миру.

