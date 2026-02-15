Бывшего министра энергетики Украины задержали при попытке выехать за границу 16 15.02.2026, 13:46

Герман Галущенко

Фото: Getty Images

Экс-чиновник фигурирует в деле «Мидас» о масштабной коррупции.

В ночь на 15 февраля НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он пытался выехать за границу.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным источников, Галущенко, который фигурирует в деле «Мидас» о масштабной коррупции в энергетике, задержали при попытке выезда из Украины.

Пограничники имели запрос от НАБУ и САП по Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу

Другие детали задержания пока неизвестны.

Обновлено

В НАБУ подтвердили, что сегодня при пересечении государственной границы детективы задержали бывшего министра энергетики в рамках дела «Мидас».

«Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали позже», - сообщили в Бюро.

Коррупция в энергетике

Напомним, в ноябре прошлого года в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в «Энергоатоме».

Следствие установило деятельность организованной группы, которая, по версии правоохранителей, влияла на решения в государственном энергетическом секторе, в частности в АО «НАЭК «Энергоатом», и требовала от контрагентов неправомерную выгоду в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Среди фигурантов дела - чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк.

По данным следствия, участники схемы влияли на кадровые решения, закупки и финансовые операции предприятия.

В деле также фигурировал бывший министр энергетики Герман Галущенко.

Впоследствии Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами. Вместе с ним депутаты отправили в отставку тогдашнего министра энергетики Светлану Гринчук.

21 ноября Галущенко, по данным источников РБК-Украина, побывал на допросе в НАБУ.

