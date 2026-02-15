Белорусы рассказали, как изменились суммы в жировках после январских морозов 7 15.02.2026, 13:48

6,190

Меньше всего повезло «тунеядцам».

Жители многоквартирных домов начали получать квитанции об оплате «коммуналки» за январь. Особый интерес у всех вызывает графа «отопление», на которое этой зимой уходит значительно больше энергии из-за морозной погоды. Издание Office Life изучило жировки из разных домов Минска и сравнило суммы в них с более теплым декабрем 2025 года.

Сперва издание изучило ситуацию со старыми хрущевками. Например, коммунальные платежи в двухкомнатной квартире площадью 45,8 кв. м в доме 1960-х годов постройки на ул. Долгобродской (после капремонта, но без «шубы») в декабре были 68,75 рубля (отопление обошлось в 16,45 рубля). В январе итоговая сумма выросла до 78,49 рубля (отопление — 26,15 рубля). Жировка «потяжелела» всего на 9,74 рубля.

Чуть меньше 10 рублей прибавила «коммуналка» и в «однушке» (33,9 кв. м) в районе парка Челюскинцев: отопление в декабре там стоило 15,34 рубля, в январе — 25,2 рубля. Итоговая же сумма в жировке сейчас составляет 72 рубля.

Квартиры в «панельках» оказалось обогреть сложнее. Так, «коммуналка» в «трешке» площадью 70 кв. м в панельном доме на ул. Ангарской в декабре обходилась в 113,31 рубля (отопление — 36,25 рубля), а в январе уже 153,38 рубля (из этой суммы отопление составило 66,99 рубля). Сама жировка прибавила сразу 40 рублей.

Жители современной «двушки» площадью 54,1 кв. м в панельном доме 2019 года постройки на ул. Олешева за декабрь заплатили 104,34 рубля (отопление — 25,63 рубля), а за январь — 120,05 рубля (отопление — 41,25 рубля). То есть «коммуналка» обошлась на 15,71 рубля дороже. Кстати, на батареях в этой квартире стоят регуляторы тепла и счетчики, но хозяева с них показания не снимали, а платили по среднему.

Меньше всего повезло тем, кто платит за услуги ЖКХ по так называемым полным тарифам (речь о тех, кого власти посчитали «тунеядцами»). Например, владелец «трешки» площадью 70,79 кв. м в «панельке» 1970-х на ул. Асаналиева в декабре заплатил за «коммуналку» 280,16 рубля (отопление — 199,43 рубля), в январе — уже 371,43 рубля (отопление — 301,36 рубля). В итоге январь оказался дороже декабря больше, чем на 90 рублей!

Суммы в жировках белорусов могли быть значительно еще выше. «Коммуналка» должна была вырасти с 1 января, однако повышение на фоне сильных морозов перенесли на 1 марта. По примерным подсчетам, это позволит владельцам типовой «двушки» сэкономить по 22 рубля на оплате жировок за январь и февраль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com