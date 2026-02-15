Украинские бойцы в Часовом Яре «выкурили» россиян из подвала гранатами и взяли их в плен 15.02.2026, 13:59

Видеофакт.

Украинские штурмовики 24-й отдельной механизированной бригады взяли в плен 2 оккупантов в городе Часов Яр Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время зачистки местности двое воинов обнаружили российских пехотинцев в подвале разбитого здания.

После того, как защитники бросили гранаты внутрь, началось возгорание.

Украинские бойцы дали захватчикам выбор - плен или смерть.

В результате на обнародованных кадрах видно, как российские военные сдались и были взяты в плен штурмовиками 24-й бригады.

