Украинские бойцы в Часовом Яре «выкурили» россиян из подвала гранатами и взяли их в плен
- 15.02.2026, 13:59
Видеофакт.
Украинские штурмовики 24-й отдельной механизированной бригады взяли в плен 2 оккупантов в городе Часов Яр Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время зачистки местности двое воинов обнаружили российских пехотинцев в подвале разбитого здания.
После того, как защитники бросили гранаты внутрь, началось возгорание.
Украинские бойцы дали захватчикам выбор - плен или смерть.
В результате на обнародованных кадрах видно, как российские военные сдались и были взяты в плен штурмовиками 24-й бригады.