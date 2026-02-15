1
И в этом Зеленский абсолютно прав
Леонид Невзлин

Украина не согласится на такие «гарантии безопасности».

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский затронул самые проблемные вопросы трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ. Он заявил, что Украина не может согласиться на вывод войск из неоккупированного Донбасса в обмен на абстрактные обещания мира.

По его словам, американская сторона транслирует тезис о том, что выход украинских сил из Донбасса якобы станет гарантией мира. Однако Зеленский убежден: истинная цель РФ — полный захват Украины. И в этом украинский лидер абсолютно прав.

Не менее показательной оказалась дискуссия о гарантиях безопасности для Украины. Проблема заключается не только в очередности их предоставления и подписания соглашения с Москвой — Вашингтон настаивает на том, чтобы такие гарантии вступили в силу лишь после завершения войны. Оказывается, между США и Украиной существуют разногласия по срокам их действия.

По словам Зеленского, США предлагают гарантии безопасности на срок значительно меньший, чем это необходимо, и Украина с таким подходом не согласна: «Сегодня у нас есть предложение по гарантиям безопасности от США на 15 лет. Мы хотим иметь более 20 лет — 30, 50. На что пойдет администрация и Конгресс — посмотрим».

Обсуждать временные ограничения гарантий безопасности для страны, которой уже пообещали бессрочную защиту независимости и территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия, — это граничит с безумием. После этого трудно удивляться поведению, например, Ирана, который занимается открытым шантажом в переговорах по ядерной программе, требуя отмены санкций как доказательства серьезности намерений США.

Судя по всему, возвращение Мединского в переговорную делегацию РФ — далеко не самый тревожный признак возможного провала переговоров.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

