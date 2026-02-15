В Могилеве две женщины 14 февраля пошли в поле за «романтикой зимнего пейзажа»17
- 15.02.2026, 15:36
Закончилось все обморожением, пишет «Зеркало».
В Могилеве две женщины 14 февраля пошли на прогулку в заснеженное поле, заблудились и одна из них получила обморожение. Об этом рассказали в МЧС.
Женщины приехали на улицу Салова в Могилеве около 22.00 и решили прогуляться по тропе к реке Днепр.
«Романтика зимнего пейзажа быстро сменилась тревогой, когда в темноте они не смогли найти путь обратно. Замерзшие и выбившиеся из сил, они в 00.25 15 февраля обратились за помощью в службу МЧС», — рассказали спасатели.
Женщин обнаружили в заснеженном поле на расстоянии 650 метров от дороги. Они были обессилены и не могли передвигаться самостоятельно. Спасатели на носилках транспортировали девушек к автомобилю скорой помощи. 46-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожением верхних и нижних конечностей, 23-летняя девушка не пострадала.