23 мая 2026, суббота, 16:32
  • 15.02.2026, 15:45
Удар в глубокий тыл: украинские дроны поразили нефтяной терминал в Тамани

В Генштабе ВСУ раскрыли новые детали атаки.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Также украинские дроны уничтожили ЗРГК «Панцирь-С1» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем.

Как сообщается, в ночь на 15 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ССО и ГУР поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов «Таманьнефтегаз».

Это крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань в Краснодарском крае.

Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами.

Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ.

Близость к Крымскому мосту и временно оккупированному Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении группировки противника в акватории Черного моря.

В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются.

Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Также за минувшие сутки нанесены поражения по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе оккупированного села Вольное Донецкой области поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад вооруженных сил РФ.

А в районе оккупированной Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.

Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.

По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин