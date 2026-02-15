Удар в глубокий тыл: украинские дроны поразили нефтяной терминал в Тамани

Удар в глубокий тыл: украинские дроны поразили нефтяной терминал в Тамани3
- 15.02.2026, 15:45
- 3,072
В Генштабе ВСУ раскрыли новые детали атаки.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Также украинские дроны уничтожили ЗРГК «Панцирь-С1» во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем.
Как сообщается, в ночь на 15 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ССО и ГУР поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов «Таманьнефтегаз».
Это крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань в Краснодарском крае.
Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами.
Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ.
Близость к Крымскому мосту и временно оккупированному Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении группировки противника в акватории Черного моря.
В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются.
Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Также за минувшие сутки нанесены поражения по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе оккупированного села Вольное Донецкой области поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад вооруженных сил РФ.
А в районе оккупированной Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.
Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.