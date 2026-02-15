Навроцкий заявил, что поддерживает путь Польши к ядерной программе

Навроцкий заявил, что поддерживает путь Польши к ядерной программе9
- 15.02.2026, 18:41
Президент Польши отметил необходимость начать работу в этом направлении.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к «ядерному проекту», но с учетом международных норм.
Об этом Навроцкий сказал в интервью Polsat News.
"Я являюсь большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Я имею в виду то, что путь к созданию польского ядерного потенциала с полным соблюдением всех международных норм является направлением, которым мы должны следовать", – сказал президент Польши.
На вопрос, как это можно воплотить, обойдя договор о нераспространении ядерного оружия, польский президент ответил, что не знает. Однако, по его словам, соответствующая работа должна начаться.
«Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся государством, которое находится непосредственно у границы вооруженного конфликта. Известно, какое отношение агрессивная, имперская Российская Федерация имеет к Польше. Я не скажу, когда это произойдет и произойдет ли это вообще», – ответил Навроцкий.