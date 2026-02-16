Белорусский бизнесмен восстанавливает усадьбу Радзивиллов под Минском 7 16.02.2026, 3:21

7,168

Историческое поместье в Игнатичах десятилетиями находилось в запустении.

Некоторое время это поместье в 15 км от Минска принадлежало Радзивиллам, после перешло к династии шляхтичей Ельских. При них в Игнатичах жизнь била ключом: развивалось сельское хозяйство и животноводство, и даже было заложено крупное придворное цветочное хозяйство.

До наших дней здесь сохранились редкие для Беларуси виды деревьев. Например, лиственница, которой без малого 200 лет, рассказывает СТБ.

Но в начале XX века поместье стало бесхозяйственным и постепенно разрушалось. Бизнесмен Олег Скробов вспоминает, как более 10 лет назад приехал сюда в поисках помещения под автосервис. Но, увидев настоящую историческую жемчужину, решил восстановить усадьбу.

«Она была в заброшенном состоянии. Было в подвале воды по колено. Видно было, что здание просто запущено. Стало реально его жалко. Хотелось именно восстановлением заняться, спасти его».

Обшарпанные стены, выбитые окна и двери, протекшая крыша, забитые мусором дымоходы. Только два года ушло на то, чтобы осушить затопленный подвал и провести аварийные работы.

Как признается Олег, за эти годы на восстановление ушло сотни тысяч рублей. В основном все делает собственными силами. Вместе с рабочими отремонтировали полы, заменили окна, вручную очистили деревянные рамы и двери. Постарались воссоздать картину того, как все было устроено внутри усадьбы много лет назад.

«Когда убирали мусор с пола старого, обнаружили старый фундамент. Было понятно, что это был камин. Мы нашли старого печника, который нам восстановил примерно, как он был», — рассказывает Скробов.

Чтобы хоть как-то отбить огромные вложения, владелец усадьбы восстановил баню, которая располагалась на территории Игнатичей, сделав из нее просторный банный комплекс и гостевой дом.

Здесь можно остановиться и попробовать блюда по старинным рецептам. В комплексе предлагают познакомиться с методами парения 16 века.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com