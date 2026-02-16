The Atlantic: Рубио критикует союзников, игнорируя факты 1 16.02.2026, 17:04

Европа начала укреплять оборону и поддерживать Украину задолго до угроз Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в более мягком тоне по отношению к европейским союзникам, чем вице-президент США Джей Ди Вэнс годом ранее. Его речь аудитория встретила с облегчением, однако европейские наблюдатели заметили главное — Рубио говорил о Европе, но почти не говорил о ключевых угрозах — России, Китае и Северной Корее, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Рубио подчеркнул культурное единство по обе стороны Атлантики и заявил, что США «не намерены быть вежливыми смотрителями управляемого упадка Запада». Он представил жесткий подход президента США Дональда Трампа как попытку «возрождения и восстановления». При этом он упрекнул Европу в чрезмерной вере в открытые границы и международные институты.

Однако факты выглядят иначе. За последнее десятилетие европейские страны резко усилили оборонные расходы: страны НАТО без США увеличили их сначала на 70 млрд долларов при первом сроке Трампа, затем почти на 190 млрд при Байдене. Европа также стала крупнейшим донором Украины — свыше 132 млрд евро против 114 млрд долларов от США.

Параллельно ЕС ужесточил миграционную политику и начал экономическое «дерискинг» от Китая.

Самое тревожное в выступлении Рубио — умолчание о растущем сотрудничестве России, Китая и Северной Кореи. Москва, Пекин и Пхеньян укрепляют военное партнерство, а Китай и КНДР фактически участвуют в войне в Европе. Это — крупнейший вызов для США, Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Тем не менее Рубио почти не говорил об этом, сосредоточившись на критике союзников. По мнению аналитиков, такой подход отражает ошибочный диагноз и опасно наивную стратегию Вашингтона в условиях стремительно меняющегося миропорядка.

