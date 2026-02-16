Ученые: В недрах Земли найден гигантский резервуар пресной воды 6 16.02.2026, 17:06

Он в семь раз больше объема всех рек в мире.

Определить количество воды на планете не так уж просто: лишь около 1% пресной воды Земли находится на поверхности, где ее можно увидеть и измерить относительно легко. Однако под землей показатели сильно различаются в зависимости от глубины залегания грунтовых вод и пористости грунта, которые невозможно увидеть напрямую, пишет Live Science.

В новом исследовании гидролог Рид Максвелл из Принстонского университета вместе с коллегами составили карту подземных вод, которая предлагает самую высокоточную на сегодня оценку объема подземных вод на территории континентальной части США: около 306 500 кубических километров. Для сравнения, это в 13 раз больше объема всех Великих озер вместе взятых и почти в 7 раз больше объема воды, сбрасываемой всеми реками Земли в год.

Ученые отмечают, что их оценка сделана с разрешением 30 метров и включает все подземные воды до глубины 392 метра — это самая большая глубина, для которой существуют надежные данные о пористости. Предыдущие оценки с использованием аналогичных ограничений варьировались от 159 000 до 570 000 кубических километров.

В новой работе ученые использовали данные предыдущих оценок, основанные на наблюдениях за скважинами, а также знания физики движения воды под землей. Это позволило смоделировать глубины залегания грунтовых вод с разрешением около 1 километра. Команда также использовала спутниковые данные для выявления крупномасштабных тенденций в движении воды.

Отметим, что помимо определения объемов подземных вод с высоким разрешением, новая карта также раскрывает более подробную информацию об известных источниках подземных вод. Например, она показывает, что примерно на 40% территории континентальной части Соединенных Штатов глубина залегания грунтовых вод составляет менее 10 метров.

