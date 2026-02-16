Путина уберут с пути 12 16.02.2026, 17:15

Затяжная война повышает риск переворота в России.

Путин теоретически мог бы объявить о победе и завершить войну в Украине уже сейчас, считают западные аналитики. Москва удерживает Крым, значительную часть Донбасса, а также территории Херсонской и Запорожской областей — что Кремль мог бы представить как стратегический успех. Это позволило бы России перейти к восстановлению экономики и смягчению внешней изоляции, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, по мнению экспертов, есть три ключевые причины, почему Путин не делает этого:

Первая причина — ошибочная оценка ситуации. Путин может искренне верить, что Россия находится на пороге более масштабной победы. Несмотря на огромные потери при минимальных территориальных изменениях, он может получать приукрашенные доклады или игнорировать неудобные данные.

Вторая — слабая поддержка элит. Формально Путин представляется всесильным лидером, но фактически его власть может зависеть от устойчивости консенсуса элит. Если влиятельные группы не готовы признавать «частичную победу», попытка объявить о завершении войны может вызвать внутреннее сопротивление.

Третья — ограниченность пропагандистских возможностей. Кремлю сложно убедить население в победе, если реальность ей не соответствует. Пропаганда эффективно работает лишь тогда, когда не вступает в прямое противоречие с повседневным опытом миллионов россиян.

Суммируя, аналитики отмечают, что Путин может не хотеть, не мочь или не иметь инструментов для завершения войны. При этом именно хрупкость режима и зависимость от элит называют ключевым фактором. Чем дольше продолжается война, тем выше риск раскола внутри российского руководства.

По оценкам экспертов, в таких условиях в России становится более вероятным сценарий переворота, если часть элит решит, что продолжение войны угрожает их выживанию.

