В Беларуси проведут «Тракторный биатлон»
- 16.02.2026, 18:01
Что там будет?
«Тракторный биатлон – 2026» пройдет 21 февраля в Горках (Могилевская область).
Соревнования организуют на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
Состязаться будут как студенты профильных учебных заведений, так и опытные механизаторы.
Всего в тракторных испытаниях примут участие более 20 человек. Они приедут из пяти областей – Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской.
Трактористам-биатлонистам нужно будет продемонстрировать меткость и виртуозное управление сельхозтехникой.
Участников ждет в том числе полоса препятствий.
Программа включает скоростные заезды на тракторах «Беларус-920», а также катание на «Беларус-3522» и «Беларус-82.1».