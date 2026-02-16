  16.02.2026, 18:01
В Беларуси проведут «Тракторный биатлон»

Что там будет?

«Тракторный биатлон – 2026» пройдет 21 февраля в Горках (Могилевская область).

Соревнования организуют на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Состязаться будут как студенты профильных учебных заведений, так и опытные механизаторы.

Всего в тракторных испытаниях примут участие более 20 человек. Они приедут из пяти областей – Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской.

Трактористам-биатлонистам нужно будет продемонстрировать меткость и виртуозное управление сельхозтехникой.

Участников ждет в том числе полоса препятствий.

Программа включает скоростные заезды на тракторах «Беларус-920», а также катание на «Беларус-3522» и «Беларус-82.1».

