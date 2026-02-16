ВСУ провели серию успешных контратак в Запорожской области 10 16.02.2026, 18:05

Украинские силы перехватывают инициативу на поле боя.

Продвижение российских войск в Украине заметно замедлилось. По данным OSINT-проекта DeepState, за последнюю неделю российская армия смогла занять лишь 36 квадратных километров. Это самый низкий показатель за последние месяцы и минимальная динамика с начала апреля прошлого года, пишет dialog.ua.

Ухудшение ситуации для России

Даже оценки американского Института изучения войны (ISW), который традиционно использует более осторожные формулировки, указывают на спад. По версии ISW, за ту же неделю российские силы заняли 74 квадратных километра — почти вдвое меньше, чем в конце января, когда темпы были максимальными.

ВСУ перехватывают инициативу на Юге

Параллельно украинские силы провели серию контратак в Запорожской области. По данным западных аналитиков и украинских военных наблюдателей, подразделения ВСУ смогли продвинуться вглубь позиций противника и восстановить контроль над рядом населенных пунктов в районе Гуляйполя.

Эксперты связывают успехи украинской стороны с ухудшением коммуникаций у российских войск, а также с технологическими ограничениями. Отдельно отмечается влияние проблем со связью и управлением, которые в последние месяцы становятся все более заметным фактором на поле боя.

У Москвы слабеют аргументы

Замедление наступления происходит на фоне подготовки к новым переговорам в Женеве. Аналитики указывают, что снижение темпов продвижения лишает Москву одного из ключевых аргументов — демонстрации военной динамики.

