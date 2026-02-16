Хорватия отказала Венгрии и Словакии в транзите российской нефти 18 16.02.2026, 20:07

Загреб призвал Будапешт и Братиславу прекратить наживу на войне.

Хорватия отказалась транспортировать российскую нефть для Венгрии и Словакии, заявив, что покупка сырья у РФ – это поддержка войны против Украины.

Надежды Венгрии и Словакии найти обходной путь для закупки дешевой нефти у РФ потерпели крах. Хорватия отказалась помогать им в транспортировке сырья из РФ.

Точку в этом вопросе поставил министр экономики Хорватии Анте Шушняр. Он опубликовал официальное заявление по этому поводу в Х.

Власти Хорватии отклонили просьбу Венгрии и Словакии обеспечить транзит российской нефти по нефтепроводу Adria. С соответствующим обращением 15 февраля выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром экономики Словакии Денисой Саковой. По его словам, Будапешт и Братислава направили Загребу совместное письмо, в котором подчеркнули, что «безопасность энергоснабжения страны никогда не должна быть идеологическим вопросом».

Шушняр публично ответил на это заявление, дав понять, что Загреб не намерен способствовать сохранению зависимости от российской нефти.

«Никто не должен остаться без топлива… Но Адриатический трубопровод готов, так что никаких технических оправданий для привязки к российской нефти для какой-либо страны ЕС больше нет. Баррель нефти, купленный у России, может показаться некоторым странам дешевле, но он помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора прекратить эту военную наживу», - написал Шушняр.

