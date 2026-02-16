24 мая 2026, воскресенье, 21:05
На свободу вышла гомельская активистка Татьяна Каневская

  • 16.02.2026, 20:30
Татьяна Каневская

Она полностью отбыла весь срок заключения.

На свободу после 5,5 года заключения вышла доверенное лицо Светланы Тихановской в Гомеле, известная в своем городе активистка Татьяна Каневская. Об этом сообщила «Гомельская Вясна».

«Татьяна Каневская отбыла весь срок заключения. Дома ее ждал несовершеннолетний сын», — сообщили правозащитники.

Татьяна Каневская — известная в Гомеле активистка. Была представительницей инициативы «Движение матерей 328», инициировала голодовку матерей осужденных по ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). В 2019 году баллотировалась на «парламентских выборах».

Женщину задержали еще до дня выборов, 6 августа 2020 года, и судили по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках), а также ст. 292 УК (Захват зданий). В мае 2021-го ее приговорили к шести годам колонии общего режима, а в январе 2022 года изменили режим на тюремный.

