Треть регионов России ограничили работу трудовых мигрантов 4 16.02.2026, 20:44

Ограничения распространяются на сферы доставки, такси, торговли и других видов занятости.

Власти Ростовской области запретили иностранным гражданам работать курьерами, а также продавцами продуктов, напитков и табачных изделий, следует из опубликованного на портале правовой информации указа губернатора региона Юрия Слюсаря. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Кроме того, с 1 марта иностранным гражданам запретят торговлю драгоценными металлами и участие в деятельности фитнес-центров. По словам юриста Светланы Леусовой, запрет коснется только тех мигрантов, которые работают по патентам. Их обязаны получать граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

К настоящему моменту такие ограничения ввели не менее 32 субъектов РФ, включая Санкт-Петербург. В разных регионах они распространяются на сферы доставки, такси, торговли и других видов занятости.

В начале года «Ведомости» сообщали, что во всех регионах России, за исключением столичного региона и аннексированных территорий Украины, планируется ограничить наем трудовых мигрантов. Привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет только через механизм организованного набора под контролем МВД. Эксперимент продлится с 2027 по 2029 год включительно. В рамках реформы планируется создать реестр иностранных работников (РИР) и реестр работодателей, желающих нанимать работников из-за рубежа. Правительство России будет ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников в регионах. Найм в обход организованного набора будет запрещен.

За каждого трудового мигранта в бюджет субъекта РФ будет поступать ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ в размере 1,2 тыс. рублей. Дополнительные начисления предусмотрены в случае проживания в России родственников мигранта, находящихся у него на иждивении. По оценке МВД, ежегодные поступления в бюджет от набора трудовых мигрантов могут составить около 22 млрд рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

