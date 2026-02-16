24 мая 2026, воскресенье, 22:16
Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине

  • 16.02.2026, 21:52
Марко Рубио

По его словам, Вашингтон играет роль медиатора в переговорах.

США играют роль медиатора в мирных переговорах Украины и России. Вашингтон не будет принуждать стороны подписывать сделку.

Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, США - это единственная страна, которая смогла привлечь к переговорам Украину и Россию. Впервые за большое количество лет военные чиновники двух стран встретились для диалога.

«Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь», - сказал глава Госдепа.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины наносит двум странам невероятный вред.

«Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была состояться и должна закончиться как можно скорее», - добавил Рубио.

Госсекретарь обратил внимание, что его страна продолжит «делать все возможное для завершения войны», пока роль Вашингтона является положительной.

По обе стороны решетки
Света 0,03 %
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украина сломала уравнение войны
