Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине

Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине9
- 16.02.2026, 21:52
- 3,896
По его словам, Вашингтон играет роль медиатора в переговорах.
США играют роль медиатора в мирных переговорах Украины и России. Вашингтон не будет принуждать стороны подписывать сделку.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
По словам Рубио, США - это единственная страна, которая смогла привлечь к переговорам Украину и Россию. Впервые за большое количество лет военные чиновники двух стран встретились для диалога.
«Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь», - сказал глава Госдепа.
Он подчеркнул, что война РФ против Украины наносит двум странам невероятный вред.
«Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была состояться и должна закончиться как можно скорее», - добавил Рубио.
Госсекретарь обратил внимание, что его страна продолжит «делать все возможное для завершения войны», пока роль Вашингтона является положительной.