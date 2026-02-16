Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине 9 16.02.2026, 21:52

3,896

Марко Рубио

По его словам, Вашингтон играет роль медиатора в переговорах.

США играют роль медиатора в мирных переговорах Украины и России. Вашингтон не будет принуждать стороны подписывать сделку.

Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

По словам Рубио, США - это единственная страна, которая смогла привлечь к переговорам Украину и Россию. Впервые за большое количество лет военные чиновники двух стран встретились для диалога.

«Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь», - сказал глава Госдепа.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины наносит двум странам невероятный вред.

«Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была состояться и должна закончиться как можно скорее», - добавил Рубио.

Госсекретарь обратил внимание, что его страна продолжит «делать все возможное для завершения войны», пока роль Вашингтона является положительной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com