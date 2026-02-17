25 мая 2026, понедельник, 8:52
В Украине появились пилоты из США и Нидерландов

  • 17.02.2026, 12:50
Из них создано ключевое подразделение.

В Украине создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. Они помогают защищать небо от российских ракет и дронов.

Об этом пишет специализирующееся на работе с разведданными французское издание Intelligence Online. По данным журналистов, эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В состав вошли американские пилоты с огромным боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины.

Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, обученные в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.

Intelligence Online уточняет: западные ветераны подписали временные контракты с ротациями на 6 месяцев (с возможным продлением). Они не имеют официальных званий в украинской структуре.

Эскадрилья ежедневно перехватывает российские крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, а также дроны «Герань-5». F-16 используются для патрулирования, включая ночные, для максимального радиолокационного покрытия и быстрого реагирования.

Главная ценность западных пилотов — опыт с высокотехнологичным оборудованием, таким как прицельно-разведывательные контейнеры Snipe. Система позволяет видеть цели на огромных расстояниях, сопровождать ракеты и дроны в темноте или облаках. Украинские пилоты осваивают это, но ветераны ускоряют процесс.

