В Германии продают Rolls-Royce за $2,5 миллиона

В Германии продают Rolls-Royce за $2,5 миллиона3
- 17.02.2026, 11:23
- 2,576
Роскошный кроссовер Cullinan превратили в бронированный лимузин.
В Германии выставили на продажу нетипичный Rolls-Royce Cullinan. Роскошный кроссовер превратили в бронированный лимузин.
Необычный тюнинг Rolls-Royce Cullinan выполнило немецкое ателье Hollman. Сейчас авто продают и цена Rolls-Royce Cullinan составляет примерно $2,5 миллиона. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
За основу для доработки выбрали новый Rolls-Royce Cullinan 2025. Кроссовер удлинили на 35 см за счет вставки между дверьми.
К тому же, Rolls-Royce Cullinan бронировали по стандарту VR6. Стальная капсула и пуленепробиваемое стекло выдерживают обстрел из автомата АК-47 и взрыв гранаты.
Салон Rolls-Royce Cullinan стал еще более роскошным. Его отделали оранжевой кожей, а сзади установили два отдельных кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.
Кроме того, появились большой монитор и два планшета, разделенные дорогими часами. Добавили и раскладные столики, а от водителя пассажиров отделяет выдвижная перегородка.
Лимузин Rolls-Royce Cullinan сохранил стандартный силовой агрегат с 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП, а также полный привод и пневмоподвеску.