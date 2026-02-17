25 мая 2026, понедельник, 11:55
В Германии продают Rolls-Royce за $2,5 миллиона

  17.02.2026, 11:23
Роскошный кроссовер Cullinan превратили в бронированный лимузин.

В Германии выставили на продажу нетипичный Rolls-Royce Cullinan. Роскошный кроссовер превратили в бронированный лимузин.

Необычный тюнинг Rolls-Royce Cullinan выполнило немецкое ателье Hollman. Сейчас авто продают и цена Rolls-Royce Cullinan составляет примерно $2,5 миллиона. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За основу для доработки выбрали новый Rolls-Royce Cullinan 2025. Кроссовер удлинили на 35 см за счет вставки между дверьми.

К тому же, Rolls-Royce Cullinan бронировали по стандарту VR6. Стальная капсула и пуленепробиваемое стекло выдерживают обстрел из автомата АК-47 и взрыв гранаты.

Салон Rolls-Royce Cullinan стал еще более роскошным. Его отделали оранжевой кожей, а сзади установили два отдельных кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Кроме того, появились большой монитор и два планшета, разделенные дорогими часами. Добавили и раскладные столики, а от водителя пассажиров отделяет выдвижная перегородка.

Лимузин Rolls-Royce Cullinan сохранил стандартный силовой агрегат с 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП, а также полный привод и пневмоподвеску.

