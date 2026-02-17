В российской Тыве началась забастовка 20 17.02.2026, 11:56

Фото: @iznannews

Из-за невыплаты зарплат.

В российском Кызыле водители автобусов перевозчика «Автоколонна 17», принадлежащего мэрии, не вышли на работу из-за невыплат зарплат, сообщает «108 канал». Сотрудники не получили деньги за январь. Общая сумма задолженности составила 11 млн рублей. Директор предприятия сообщил о планах перечислить водителям 2,6 млн рублей, пишет The Moscow Times.

Администрация Кызыла уточнила, что часть зарплаты будет выплачена 17 февраля, а остаток — до конца текущей недели. Для обеспечения пассажирских перевозок по маршрутам, лишившимся автобусов из-за забастовки водителей, власти привлекли частных перевозчиков. Чиновники заверили, что рейсы были закрыты, в том числе в направлении Вавилинского затона, откуда поступало больше всего жалоб жителей.

По данным «Контур.Фокуса», «Автоколонна 17» полностью принадлежит мэрии Кызыла. Компанию возглавляет Амир Ооржак. В 2024 году ее выручка составила около 150 млн рублей, а чистый убыток — 1,6 млн. Показателей за прошлый год нет.

Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в России увеличилась в 2,3 раза и достигла 2,077 млрд рублей. В денежном выражении прирост неплатежей за год — 1,134 млрд рублей — побил рекорд 2016-го, когда долги прибавили 1,566 млрд рублей. А в относительном выражении (на 127%) скачок стал беспрецедентным за 20 лет доступной статистики.

Бюджетникам не выплачивают деньги в срок из-за проблем регионов, которые в прошлом году получили рекордный с 2011 года дефицит в местных бюджетах — 1,5 трлн рублей, по оценке Альфа-банка. С невыплатами и задержками столкнулись учителя и врачи в Кемеровской области, медработники в Хакасии, пожарные из Забайкальского края, а также строители федеральной трассы М-12 в Башкирии и работники Кингисеппского машиностроительного завода, выполняющего заказы для военно-морского флота и Росгвардии.

