Минчанка пожаловалась в соцсети на плесень в кулинарии сетевого гипермаркета 1 17.02.2026, 12:07

Туда пришла санстанция.

Минчанка выложила в Threads фото испорченной жареной рыбы в панировке, после чего в столичный гипермаркет Green на улице Притыцкого пришла проверка. Выяснилось, что рыба действительно некачественная, отмечает «Зеркало».

Минчанка написала в Threads, что вечером 11 февраля зашла в Green у станции метро «Каменная Горка». Женщина прикрепила фото рыбы в панировке, где можно разглядеть плесень.

Пост набрал более двух сотен лайков, его посмотрели свыше 120 тысяч раз. В комментариях люди делились своим подобным опытом.

В итоге в магазин пришла проверка. Об ее итогах санэпидемслужба сообщила госагентству «Минск-Новости», но без конкретики о последствиях:

«В ходе изучения обстоятельств, размещенных в социальной сети, подтвержден факт реализации 11 февраля в вышеуказанном магазине недоброкачественной рыбной продукции. За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данном предприятии торговли приняты меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

