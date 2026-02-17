Минчанка пожаловалась в соцсети на плесень в кулинарии сетевого гипермаркета

Минчанка пожаловалась в соцсети на плесень в кулинарии сетевого гипермаркета1
- 17.02.2026, 12:07
Минчанка выложила в Threads фото испорченной жареной рыбы в панировке, после чего в столичный гипермаркет Green на улице Притыцкого пришла проверка. Выяснилось, что рыба действительно некачественная, отмечает «Зеркало».
Минчанка написала в Threads, что вечером 11 февраля зашла в Green у станции метро «Каменная Горка». Женщина прикрепила фото рыбы в панировке, где можно разглядеть плесень.
Пост набрал более двух сотен лайков, его посмотрели свыше 120 тысяч раз. В комментариях люди делились своим подобным опытом.
В итоге в магазин пришла проверка. Об ее итогах санэпидемслужба сообщила госагентству «Минск-Новости», но без конкретики о последствиях:
«В ходе изучения обстоятельств, размещенных в социальной сети, подтвержден факт реализации 11 февраля в вышеуказанном магазине недоброкачественной рыбной продукции. За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данном предприятии торговли приняты меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь».