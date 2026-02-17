Ученые назвали пять рационов питания, продлевающих жизнь 2 17.02.2026, 12:14

Все пять диет схожи, но различаются в мелочах.

В потоке ежедневных задач легко забыть о правилах сбалансированного питания. И все же, если уделить время изменению рациона, можно прожить сравнительно более долгую жизнь. Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) провели масштабное исследование и выявили пять наиболее полезных диет, пишет «Нож».

Команда проанализировала информацию о состоянии здоровья 103 тыс. взрослых людей из базы данных «Британский биобанк» (UK Biobank). Возраст добровольцев варьировался от 40 до 69 лет.

Все участники исследования либо питались по собственным правилам, либо придерживались одного из пяти рационов питания. Речь о средиземноморской диете, растительной диете, диете DASH («Диетические подходы к борьбе с гипертонией»), диете DRRD («Диета для снижения риска развития диабета») и о так называемом альтернативном индексе здорового питания (AHEI).

По словам ученых, все пять диет схожи, но различаются в мелочах. Так, тем, кто выбрал любую из них, «рекомендуют употреблять большое количество разнообразных овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирных источников белка, многие из которых являются вегетарианскими», а еще советуют есть как можно меньше продуктов глубокой переработки.

Ученые наблюдали за участниками исследования в течение десяти лет. Сообщается, что за это время почти 4,3 тыс. добровольцев умерли. Команда обнаружила, что люди, чьи пищевые привычки соответствовали одному или нескольким из пяти рационов питания, умирали значительно реже.

Если верить результатам исследования, 45-летний человек, входящий в верхнюю часть списка адептов здорового питания, может прожить на полтора-три года дольше, чем человек из нижней пятой части рейтинга.

При этом самые здоровые участники — те, кто занял первые пять мест в общем рейтинге, — хоть и придерживались правил здорового питания, но не забывали изредка нарушать их. По словам авторов статьи, это показывает, «что необязательно быть пай-мальчиком, чтобы получать пользу от здорового питания».

Кроме того, исследование показало, что люди без «генов долголетия» умирали позже среднестатистических ровесников со схожими генами, если придерживались правильного питания. Это доказывает, что, «даже если у вас нет удачных генов, диета может существенно снизить риск смерти».

