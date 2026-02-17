закрыть
25 мая 2026, понедельник, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Маньяк выдвигает условия

8
  • Александр Невзоров
  • 17.02.2026, 13:52
  • 13,476
Маньяк выдвигает условия

Требования Путина — как ультиматум Чикатило.

Путин упрямо и тупо твердит про «весь Донбасс». Именно это и будет, как попугай, повторять Мединский на спектакле «переговоров» в Женеве.

Тут уместна аналогия с известным персонажем по фамилии Чикатило.

Представим себе, что маньяк выставил бы условия:

Он согласен на время прекратить убийства, если ему отдадут на растерзание пару «барышень», которых у него никак не получается изнасиловать и расчленить.

Если полиция передаст ему означенных девиц со связанными руками и ногами, то возможно «затишье на районе».

При этом маньяк готов допустить международных наблюдателей, прокуратуру и полицию для наблюдения за тем, как он будет насиловать, отгрызать соски и вытягивать внутренности девушек: «Любуйтесь».

Ответ на такое условие мог бы быть только в упор и только 9-го калибра.

В комедии «переговоров» роль коллективного Чикатило исполняет Россия, требующая «отдать ей города Краматорск и Славянск со всем населением».

Бредовость запроса очевидна.

Но его вновь будут выслушивать, рассматривать и даже обсуждать переговорные группы.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин