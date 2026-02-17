Маньяк выдвигает условия

Маньяк выдвигает условия8
- Александр Невзоров
- 17.02.2026, 13:52
Требования Путина — как ультиматум Чикатило.
Путин упрямо и тупо твердит про «весь Донбасс». Именно это и будет, как попугай, повторять Мединский на спектакле «переговоров» в Женеве.
Тут уместна аналогия с известным персонажем по фамилии Чикатило.
Представим себе, что маньяк выставил бы условия:
Он согласен на время прекратить убийства, если ему отдадут на растерзание пару «барышень», которых у него никак не получается изнасиловать и расчленить.
Если полиция передаст ему означенных девиц со связанными руками и ногами, то возможно «затишье на районе».
При этом маньяк готов допустить международных наблюдателей, прокуратуру и полицию для наблюдения за тем, как он будет насиловать, отгрызать соски и вытягивать внутренности девушек: «Любуйтесь».
Ответ на такое условие мог бы быть только в упор и только 9-го калибра.
В комедии «переговоров» роль коллективного Чикатило исполняет Россия, требующая «отдать ей города Краматорск и Славянск со всем населением».
Бредовость запроса очевидна.
Но его вновь будут выслушивать, рассматривать и даже обсуждать переговорные группы.
Александр Невзоров, Telegram