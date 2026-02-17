Южная ветка «Дружбы» простаивает почти месяц 17.02.2026, 14:09

Оказалось, в этом виновата сама РФ.

Уже почти месяц простаивает южная ветка нефтепровода «Дружба», которая под Мозырем ответвляется от основной трубы и поставляет российскую нефть в Венгрию.

Об этом стало известно из сообщения о том, что Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками нефти по трубопроводу Adria, пишет «Флагшток».

В Хорватии ответили на просьбу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и министра экономики Дениса Сакова, которые попросили обеспечить транзит российской нефти по нефтепроводу Adria. При этом Сийярто обвинил Украину в том, что она якобы по политическим мотивам «отказывается возобновлять транзит нефти по трубопроводу Дружба».

Ранее Украина наносила удары по объектам «Дружбы» по территории РФ, но заметных остановок не происходило. Причиной остановки прокачки в этот раз стал, наоборот, удар российской армии. Это произошло 27 января, когда войска РФ атаковали объект инфраструктуры в городе Броды Львовской области, который связан с нефтепроводом «Дружба».

Именно через Броды идет нить нефтепровода «Мозырь – Броды – Ужгород». Через нее российская нефть транспортируется в Словакию и Венгрию. До этого Россия не атаковала инфраструктуру, связанную с нефтепроводом «Дружба».

Именно через южную ветвь «Дружбы» идет подавляющая часть нефтепоставок из Беларуси в ЕС.

