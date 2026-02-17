25 мая 2026, понедельник, 15:05
ВСУ применили наземный дрон в ближнем бою

2
  17.02.2026, 14:23
  • 4,562
Робот с пулеметом эффективно ликвидировал оккупанта.

В сети появилось уникальное видео ближнего стрелкового боя, который произошел на улицах одного из прифронтовых сел. Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинский наземный роботизированный комплекс (НРК) ликвидировал российского захватчика прямо среди жилой застройки.

Этот эпизод стал очередным доказательством эффективности 411-го отдельного полка беспилотных систем «Ястребы», которые мастерски интегрируют робототехнику в уличные бои.

Бой состоялся не в чистом поле, а в ограниченном пространстве - между домами. Оккупант пытался использовать стены сооружений в качестве укрытия, однако наземный дрон смог обнаружить и прицельно поразить цель.

Украинский НРК, оснащенный пулеметом, ликвидировал оккупанта в ближнем стрельбовом бою. ВИДЕО

Уникальный ближний бой в селе: наземный роботизированный комплекс 411-го полка Ястребы уничтожил оккупанта между домами.

