В Минске банкротится известный застройщик с английским капиталом

Крупный застройщик — компания «ЛадаГарант» — подал в Экономический суд Минска заявление о своем банкротстве. Как следует из материалов дела, активов у него — примерно в 10 раз меньше, чем долгов. При этом еще несколько лет назад у компании были интересные проекты и большие планы.

«ЛадаГарант» — белорусско-английское СЗАО. Основная доля бизнеса принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании Bloom Finance Group C.V. Причем изначально застройщик назывался «Лада ОМС-Холдинг».

Белорусская компания была создана более 30 лет назад. В то время ее связывали с именем известного бизнесмена Алексея Ваганова, который в начале 2000-х входил в число самых влиятельных бизнесменов страны.

В начале застройки столичного микрорайона Грушевка именно эта компания являлась главным застройщиком, но «переварить» большие объемы не смогла, и постепенно в проект вошли другие игроки.

Тем не менее в портфеле компании такие крупные проекты, как «Полюс» и «Колизей» на проспекте Дзержинского, дома на ул. Щорса, Грушевской, Железнодорожной и др. Какие именно события привели ее к нынешнему печальному состоянию, не сообщается, но уже с 2023 года компания находится в процессе ликвидации.

Сейчас «ЛадаГарант» имеет около 4,5 млн рублей непогашенной кредиторской задолженности. А активов у нее, по результатам оценки, меньше чем на 450 тыс. рублей. Поэтому суд дело о банкротстве открыл, а судебное заседание по этому поводу назначил на 8 апреля.

Ровно год назад СМИ писали о том, что в банкротство ушла еще одна из старейших белорусских строительных компаний «Промекс», которая участвовала в большом количестве проектов — от крупных жилых комплексов до строительства Национальной библиотеки.

