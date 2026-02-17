С автобуса Минск - Каунас сняли белоруса

С автобуса Минск - Каунас сняли белоруса6
- 17.02.2026, 18:31
Его разыскивает Интерпол.
В пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе сняли с рейсового автобуса и задержали гражданина Беларуси, разыскиваемого Интерполом — в международный розыск его месяц назад объявила полиция Дании. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
31-летний белорус 15 февраля ехал в автобусе Минск — Каунас. Во время проверки документов пассажиров пограничники установили, что он объявлен в розыск по линии Интерпола.
«Сотрудники Службы охраны государственной границы сняли белоруса с автобуса и задержали его. Иностранец был помещен в камеру временного содержания, где за ним велось постоянное наблюдение. Не прошло и часа, как прибывший в «Мядининкай» экипаж столичной полиции доставил задержанного в изолятор в Вильнюсе», — сообщили литовские пограничники.