закрыть
25 мая 2026, понедельник, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С автобуса Минск - Каунас сняли белоруса

6
  • 17.02.2026, 18:31
  • 7,286
С автобуса Минск - Каунас сняли белоруса

Его разыскивает Интерпол.

В пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе сняли с рейсового автобуса и задержали гражданина Беларуси, разыскиваемого Интерполом — в международный розыск его месяц назад объявила полиция Дании. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

31-летний белорус 15 февраля ехал в автобусе Минск — Каунас. Во время проверки документов пассажиров пограничники установили, что он объявлен в розыск по линии Интерпола.

«Сотрудники Службы охраны государственной границы сняли белоруса с автобуса и задержали его. Иностранец был помещен в камеру временного содержания, где за ним велось постоянное наблюдение. Не прошло и часа, как прибывший в «Мядининкай» экипаж столичной полиции доставил задержанного в изолятор в Вильнюсе», — сообщили литовские пограничники.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин