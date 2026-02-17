Пятеро оккупантов сдались в плен после обращения своих сослуживцев

Пятеро оккупантов сдались в плен после обращения своих сослуживцев4
- 17.02.2026, 18:38
Уникальный случай.
На северо-слобожанском направлении, которое простирается вдоль приграничья Харьковской и Сумской областей, трое российских военных добровольно сложили оружие после того, как двое их товарищей обратились к ним с призывом сдаться. Кадры этой спецоперации пресс-служба 158-й отдельной механизированной бригады (158 ОМБ) обнародовала 17 февраля в Facebook.
Как сообщили в бригаде, во время боевой работы украинские военные применили дрон с громкоговорителем, благодаря чему сначала сдались два оккупанта с позывными «Горец» и «Хирург».
После этого пленные записали видеообращение к своим сослуживцам с призывом сложить оружие и сохранить жизнь. Это сработало – впоследствии к украинским защитникам вышли и сдались еще трое российских военных.
В итоге пятеро оккупантов пополнили обменный фонд.