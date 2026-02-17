Легенда «Реала» под «Океан Эльзы» собрал более миллиона просмотров

Легенда «Реала» под «Океан Эльзы» собрал более миллиона просмотров1
- 17.02.2026, 20:15
- 11,894
Ла Лига показала видео.
Испанская Ла Лига напомнила болельщикам о карьере хорвата Луки Модрича в мадридском «Реале», что неожиданно привлекло внимание украинских болельщиков.
В официальном TikTok-аккаунте чемпионата Испании был опубликован ролик с самыми яркими голами и ассистами Модрича в составе «Реала» под ремикс хита группы «Океан Эльзы» «Обійми».
Ролик быстро стал вирусным: он уже набрал 1,2 миллиона просмотров и продолжает активно распространяться в соцсетях.
@laliga 🎯 Luka Modrić™️ #RealMadridRealSociedad #LALIGAEASPORTS #DeportesEnTikTok ♬ Obiymy (Funk Remix) - Callmearco & Okean Elzy
Летом 40-летний Лука перешел в «Милан», где продолжает выступать на высоком уровне и является одним из лидеров команды, которая занимает в Серии А второе место и борется за Скудетто.
В то же время именно период в «Реале» хорват достиг наивысших высот в своей карьере, завоевав множество титулов.
Модрич провел в «Реале» 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.