Легенда «Реала» под «Океан Эльзы» собрал более миллиона просмотров 1 17.02.2026, 20:15

Луки Модрич

Ла Лига показала видео.

Испанская Ла Лига напомнила болельщикам о карьере хорвата Луки Модрича в мадридском «Реале», что неожиданно привлекло внимание украинских болельщиков.

В официальном TikTok-аккаунте чемпионата Испании был опубликован ролик с самыми яркими голами и ассистами Модрича в составе «Реала» под ремикс хита группы «Океан Эльзы» «Обійми».

Ролик быстро стал вирусным: он уже набрал 1,2 миллиона просмотров и продолжает активно распространяться в соцсетях.

Летом 40-летний Лука перешел в «Милан», где продолжает выступать на высоком уровне и является одним из лидеров команды, которая занимает в Серии А второе место и борется за Скудетто.

В то же время именно период в «Реале» хорват достиг наивысших высот в своей карьере, завоевав множество титулов.

Модрич провел в «Реале» 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

