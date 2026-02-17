Reuters: Политические переговоры Украины и РФ в Женеве завершились 17.02.2026, 20:32

Политическая часть переговоров делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию завершилась, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, военные представители обеих сторон продолжают встречу.

Переговоры по Украине начались сегодня в Женеве примерно в 16:00 по Минску. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Переговоры запланированы на 17 и 18 февраля.

