Президенту Перу хотят вынести вотум недоверия 4 17.02.2026, 20:43

1,436

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями.

Парламент Перу принял к рассмотрению предложение о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись заседания опубликована на YouTube-канале конгресса.

«За» рассмотрение предложения о вотуме проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.

Исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси отметил, что предложение было одобрено к рассмотрению.

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.

Для вынесения вотума недоверия необходимо набрать простое большинство голосов в 130-местном Конгрессе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com