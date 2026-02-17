Президенту Перу хотят вынести вотум недоверия
- 17.02.2026, 20:43
Парламент Перу принял к рассмотрению предложение о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись заседания опубликована на YouTube-канале конгресса.
«За» рассмотрение предложения о вотуме проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.
Исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси отметил, что предложение было одобрено к рассмотрению.
Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.
Для вынесения вотума недоверия необходимо набрать простое большинство голосов в 130-местном Конгрессе.