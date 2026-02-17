закрыть
25 мая 2026, понедельник, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президенту Перу хотят вынести вотум недоверия

4
  • 17.02.2026, 20:43
  • 1,436
Президенту Перу хотят вынести вотум недоверия

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями.

Парламент Перу принял к рассмотрению предложение о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись заседания опубликована на YouTube-канале конгресса.

«За» рассмотрение предложения о вотуме проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.

Исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси отметил, что предложение было одобрено к рассмотрению.

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.

Для вынесения вотума недоверия необходимо набрать простое большинство голосов в 130-местном Конгрессе.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин