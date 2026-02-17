Американец выиграл в лотерею $3,5 млн, годами играя одними числами 11 17.02.2026, 20:48

3,386

Для выигрыша джекпота ему потребовалось 22 года.

Житель штата Огайо сорвал джекпот в размере $3,5 млн после 22 лет игры с одними и теми же лотерейными числами, пишет UPI.

Как сообщили представители лотереи штата, мужчина из города Акрон на протяжении более двух десятилетий участвовал в розыгрышах Classic Lotto, неизменно выбирая комбинацию 6-8-16-20-26-45. По его словам, за это время он неоднократно выигрывал небольшие суммы, однако не менял набор чисел, поскольку считал себя упрямым и верил в удачу.

Выигрышным для него стал тираж от 4 февраля 2026 года. Билет был приобретен в магазине The Mapco на Браун-стрит в Акроне. Победитель рассказал, что сразу узнал свою комбинацию в опубликованных результатах розыгрыша. Полученные средства он планирует направить на покупку нового дома, а также обустройство домашнего спортзала. Кроме того, в планах семьи — строительство большого бассейна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com