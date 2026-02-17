Reuters: Как война в Украине опустошает столы россиян 7 17.02.2026, 21:04

Огурцы стали дороже бананов.

В России обычный огурец — любимый ингредиент традиционных салатов и повседневных блюд — внезапно оказался в центре громкого скандала вокруг цен. Всего за два месяца, с декабря по февраль, стоимость огурцов в среднем по стране удвоилась и превысила 300 росс. рублей за килограмм, сообщает Reuters со ссылкой на официальную российскую статистику.

В социальных сетях тем временем появились снимки ценников, где огурцы продаются в 2—3 раза дороже среднего уровня. В некоторых сибирских супермаркетах огурцы уже стоят больше, чем импортные бананы, и магазины были вынуждены ввести лимиты на количество товара, который может приобрести один покупатель. Одна из самых расхожих газет России даже раздала читателям семена огурцов, чтобы они могли выращивать овощи дома самостоятельно.

«Этой зимой в наших магазинах появился новый «деликатес» — огурцы», — заявил Лидер парламентской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и добавил, что Министерство сельского хозяйства России объяснило резкий скачок цен сезонностью — так же, как в прошлом году объясняло дороговизну картофеля.

«Тогда говорили о «золотом» картофеле, теперь — о «позолоченных» огурцах. Что делать людям? Просто смириться с тем, что они не могут позволить себе самые базовые продукты питания?» — спросил депутат страны-оккупанта.

Российские политики попытались успокоить население, заявив, что цены снизятся. Даже предложили правительству ввести ограничения на торговую наценку для розничных сетей на базовые продукты питания. Антимонопольная служба России тоже не стала отставать и направила производителям и ритейлерам запросы с требованием объяснить причины повышения цен.

«Огуречный кризис» — не изолированное явление. С начала 2025 года общий уровень потребительских цен в России вырос на 2,1% — частично из-за повышения НДС, которое вступило в силу с 1 января. Центральный банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне до 5,5% в 2026 году.

Жители России жалуются сразу на несколько резко повышенных статей расходов:

коммунальные тарифы;

бензин;

продукты в супермаркетах;

ресторанные счета.

Все это происходит на фоне четырех лет полномасштабной войны против Украины, которая подрывает экономику России: международные санкции, отток капитала, квалифицированных кадров и рост военных расходов постепенно сужают возможности для поддержания уровня жизни населения. Экономика России замедляется, и «огуречный кризис» стал лишь очередным, и очень наглядным, индикатором этого процесса.

