Максим Винярский в Сейме Литвы: Люди, которые слили протесты 2020 года, не могут нас представлять 7 17.02.2026, 21:15

Белорусы оказываются предоставленными самим себе со всеми своими проблемами.

Представители белорусских общественных и политических организаций встретились с участниками группы «За демократическую Беларусь» литовского Сейма Русланасом Барановасом, Томасом Томилинасом, Ричардасом Дегутисом, передает телеграм-канал «Баста!»

На встрече выступил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Политик затронул важные проблемы, которые волнуют наших соотечественников. Приводим текст его выступления:

— Меня зовут Максим Винярский, я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь». Я бывший политзаключенный, с 1999 года активно участвую в общественно-политической жизни Беларуси. До 2020 года я провел около полутора лет, отбывая административные аресты по политическим мотивам. За протесты 2020 года я был осужден на пять лет лишения свободы. За три недели до окончания срока заключения я вместе с моими коллегами был выдворен из страны без документов и каких-либо объяснений.

Хочу сказать большое спасибо за гостеприимство, проявленное Литвой ко мне и моим соотечественникам в тяжелое для нашего народа время.

Пользуясь моментом, хотел бы поднять ряд вопросов, которые волнуют белорусскую общественность. Выйдя на свободу, я и многие мои коллеги — бывшие политзаключенные — с удивлением увидели, что на протяжении последних пяти лет демократическую Беларусь за рубежом представляют люди, которые до 2020 года не просто не имели никакого отношения к борьбе за свободу, а были составной частью режима. Они обслуживали репрессивные органы или, в лучшем случае, просто жили спокойной жизнью и предпочитали не замечать репрессий, происходивших в нашей стране на протяжении последних десятилетий. Более того, многие из них имеют непосредственное отношение к сливу протестов 2020 года, к сдаче активистов оппозиции репрессивным органам.

Сегодня они представляют нас в международных организациях, встречаются с руководителями западных стран. Поэтому остро стоит вопрос о коммуникации, в том числе с группой депутатов Сейма Литвы «За демократическую Беларусь».

Было бы честно, правильно и эффективно создать совет представителей белорусской диаспоры, который обеспечивал бы контакт с законодательной ветвью власти Литвы и представлял интересы белорусских граждан, оказавшихся в эмиграции, а также тех, кто был фактически выслан из страны. Также хотелось бы призвать к проведению всеобъемлющего аудита деятельности офиса Светланы Тихановской и аффилированных с ним структур. За прошедшие годы данная структура утратила доверие значительного числа граждан как в стране, так и за ее пределами. Если у нее и были некие основания представлять интересы белорусского народа ранее, то на сегодняшний день они ничем не подтверждены.

Сегодня граждане Республики Беларусь — как покинувшие страну, так и остающиеся на родине — оказываются предоставленными самим себе со всеми своими проблемами: от диктатуры с её непрекращающимися политическими репрессиями до трудностей с легализацией за рубежом. Офис Тихановской декларирует своей задачей заботу о белорусах, однако в реальности проблемы не решаются, а лишь усугубляются.

Зачастую отдельным белорусским гражданам отказывают в предоставлении вида на жительство в Литве в связи с тем, что они ранее работали в государственных учреждениях и структурах Республики Беларусь. В то же время почему-то никого не смутил не только факт того, что Светлане Тихановской были переданы денежные средства в размере 15 000 долларов США высокопоставленным сотрудником КГБ Республики Беларусь и того, что она скрывала этот факт вплоть до момента обнародования компрометирующей ее видеозаписи, где был зафиксирован факт передачи денег. Уже одно это свидетельствует о весьма странном, если не сказать хуже, поведении Тихановской и ее окружения.

Белорусы хотят сами решать свою судьбу, не ожидая, пока офис вспомнит о них. Помогите тем из нас, кто оказался здесь, получить прямой контакт для решения насущных вопросов и реализации законных интересов, – сказал Максим Винярский.

