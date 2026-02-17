ЕС может самостоятельно заблокировать нефтяной флот России 3 17.02.2026, 21:23

Евросоюз готов действовать.

Евросоюз может ввести полный запрет морских услуг для российских нефтяных танкеров даже без согласования со странами G7, в том числе и США.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Еuгастіv.

По его словам, поддержка G7 желательна, но «не является абсолютной предпосылкой» для принятия решения. Если более широкая международная договоренность не будет достигнута, ЕС готов действовать самостоятельно.

«Чем большей слаженности мы сможем достичь, в том числе на уровне G7, тем лучше. Но мы не будем уклоняться от принятия мер на уровне ЕС, если более широкое соглашение не будет достигнуто», - заявил он.

Морской запрет является ключевым элементом 20-го пакета санкций против России, который Брюссель стремится согласовать к четвертой годовщине полномасштабного вторжения. Его цель - ограничить возможности Кремля транспортировать нефть и сократить финансирование войны против Украины.

Новый пакет также предусматривает дополнительные ограничения на импорт и экспорт, расширение санкционных списков банков и судов «теневого флота».

