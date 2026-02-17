25 мая 2026, понедельник, 22:56
Зеленский рассказал, на какую сделку с Россией не пойдет Украина

11
  • 17.02.2026, 22:39
  • 11,436
Президент Украины дал категоричный ответ.

Украинский народ не согласится на мирную сделку с Россией, в рамках которой агрессор получит контроль над всем Донбассом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

По словам Зеленского, Киев и Вашингтон договорились, что любая сделка должна быть вынесена на референдум в Украине.

Президент считает, что если сделка будет предусматривать простой вывод украинских воинов из Донецкой области, она не пройдет референдум.

«Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят (США - ред.)», - отметил Зеленский, уточнив, что украинцы «не могут понять», почему от них требуют пойти на дополнительные территориальные уступки.

Но глава государства добавил, что если сделка зафиксирует нынешнюю линию фронта на Донбассе, украинцы это примут.

«Я думаю, что если мы пропишем в документе… что остаемся там, где остаемся на линии соприкосновения, думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение», - отметил президент.

