26 мая 2026, вторник, 0:13
Сибига: Россия намеренно бьет по американским компаниям в Украине

  • 17.02.2026, 23:30
Андрей Сибига

Почти половина американских компаний в Украине пострадали от российских ударов.

Россия целенаправленно наносит удары по предприятиям американских компаний в Украине, в частности по офису Boeing в Киеве, заводу Flex в Мукачево и производству Bunge в Днепре.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув, что такие атаки направлены не только против Украины, но и против экономических интересов США.

«Россия намеренно наносит удары по американским предприятиям в Украине, включая офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и производство Bunge в Днепре.

Россияне атакуют не только украинский народ, но и американских налогоплательщиков. Все эти удары были ударами по американской экономике», - подчеркнул Сибига.

Американская торговая палата сообщает, что за время полномасштабной войны 47% американских компаний в Украине пострадали от российских ударов, в 57% были ранены сотрудники, а в 38% были погибшие работники.

В то время как Кремль в течение 2025 и в начале 2026 года предлагал администрации Трампа «перезагрузку» экономических отношений с Соединенными Штатами, Россия одновременно атаковала Flex Electronics, Boeing и другие компании.

По обе стороны решетки — Ирина Халип
Света 0,03 % — Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима — Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны — Леонид Невзлин