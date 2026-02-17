Сибига: Россия намеренно бьет по американским компаниям в Украине 2 17.02.2026, 23:30

1,760

Андрей Сибига

Почти половина американских компаний в Украине пострадали от российских ударов.

Россия целенаправленно наносит удары по предприятиям американских компаний в Украине, в частности по офису Boeing в Киеве, заводу Flex в Мукачево и производству Bunge в Днепре.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув, что такие атаки направлены не только против Украины, но и против экономических интересов США.

«Россия намеренно наносит удары по американским предприятиям в Украине, включая офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и производство Bunge в Днепре.

Россияне атакуют не только украинский народ, но и американских налогоплательщиков. Все эти удары были ударами по американской экономике», - подчеркнул Сибига.

Американская торговая палата сообщает, что за время полномасштабной войны 47% американских компаний в Украине пострадали от российских ударов, в 57% были ранены сотрудники, а в 38% были погибшие работники.

В то время как Кремль в течение 2025 и в начале 2026 года предлагал администрации Трампа «перезагрузку» экономических отношений с Соединенными Штатами, Россия одновременно атаковала Flex Electronics, Boeing и другие компании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com