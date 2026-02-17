Сибига: Россия намеренно бьет по американским компаниям в Украине
- 17.02.2026, 23:30
Почти половина американских компаний в Украине пострадали от российских ударов.
Россия целенаправленно наносит удары по предприятиям американских компаний в Украине, в частности по офису Boeing в Киеве, заводу Flex в Мукачево и производству Bunge в Днепре.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув, что такие атаки направлены не только против Украины, но и против экономических интересов США.
«Россия намеренно наносит удары по американским предприятиям в Украине, включая офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и производство Bunge в Днепре.
Россияне атакуют не только украинский народ, но и американских налогоплательщиков. Все эти удары были ударами по американской экономике», - подчеркнул Сибига.
Американская торговая палата сообщает, что за время полномасштабной войны 47% американских компаний в Украине пострадали от российских ударов, в 57% были ранены сотрудники, а в 38% были погибшие работники.
В то время как Кремль в течение 2025 и в начале 2026 года предлагал администрации Трампа «перезагрузку» экономических отношений с Соединенными Штатами, Россия одновременно атаковала Flex Electronics, Boeing и другие компании.