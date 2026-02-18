26 мая 2026, вторник, 3:12
Румыния и США построят завод по переработке редкоземельных металлов из Гренландии

3
  18.02.2026, 2:11
  • 2,794
Подписано соглашение.

Румыния и американская компания Critical Metals Corp подписали соглашение о строительстве завода по переработке редкоземельных металлов в городе Брашове, которые компания из США будет добывать в Гренландии.

Об этом заявил министр энергетики Румынии Богдан Иван, сообщает NewsMaker.

По словам министра, завод будет перерабатывать концентрат, который добывает американская компания в Гренландии.

Иван отметил, что проект поможет Румынии стать глобальным игроком в индустрии редкоземельных металлов. Он рассказал, что до середины апреля румынские власти определят условия финансирования строительства завода, а также список металлов, которые он будет перерабатывать.

«Инициатива охватывает весь экономический цикл, от добычи ресурсов из месторождения Танбриз в Гренландии до переработки и конечного промышленного использования в Европе и США», – поделился он.

Министр энергетики Румынии отметил, что его страна много теряет из-за нехватки мощностей для переработки редкоземельных металлов.

В американской компании, в свою очередь, подчеркнули, что проект поможет уменьшить зависимость Европы и США от поставок из Китая. Завод построят совместными финансовыми усилиями американской и румынской сторон на паритетных началах.

