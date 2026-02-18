Лукашенко: Господь нас уберег от этой жуткой рыночной экономики 59 18.02.2026, 3:53

Доведший до нищеты страну диктатор назвал рыночную экономику «непонятной».

Александр Лукашенко рассказал о своем разочаровании рыночной экономикой. «Экономическими инструментами достигаются цели классической войны: отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила – жизнь по другим правилам. Я хочу, чтобы вы раскрыли глаза и поняли, как развивается мир. Господь нас уберег от этой жуткой непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время: рынок все отрегулирует. Ничего мы не бросили, терпели и сегодня поняли: никакой рынок ничего не регулирует», — заявил он.

Лукашенко рассказал, что долгие годы страну убеждали отказаться от неэффективных отраслей и довериться рыночным механизмам, но это не сработало.

Одновременно Лукашенко призвал белорусскую «элиту» искать пути восстановления экономики.

Пока экономические планы Лукашенко не клеятся. Белорусская экономика начала год с падения – в январе ВВП в сопоставимых ценах сократился на 1,2% по сравнению с январем 2025 года, сообщает Белстат. Данные за январь этого года согласно докладу правительства показали, что месяц в обрабатывающей промышленности завершился неудовлетворительно. «Во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой 98,2%. Январь 2026 года – еще минус 3,4%. В сложной ситуации находится половина обрабатывающей промышленности. На ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году $1 млрд. Все его предприятия в красной зоне. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров», – сказал Лукашенко.

Планы по развитию экономики на год тоже не реализовались. ВВП Беларуси в 2025 году вырос на 1,3%,сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете (план - 4,1%). Инфляция достигла 6,8%, при целевом уровне не выше 5%.

Отметим, по ВВП Беларусь находится в аутсайдерах. Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ, октябрь 2025), в 2026 году ВВП Беларуси составит 90.56 млрд долларов, что поставит страну на 81 место в мире.

Среди соседей Беларусь опережает только Латвию с население 1 миллион 800 (94 место, 52.25 млрд долларов) и уступает Литве (77 место, 104.65 млрд долларов), Украине (57 место, 224.26 млрд долларов), Польше (20 место, 1.11 трлн долларов) и России (9 место, 2.51 трлн долларов).

