26 мая 2026, вторник, 7:45
  • 18.02.2026, 6:31
Зеленский поручил готовить личную встречу с Путиным

Президент Украины намерен обсудить территориальный вопрос с российским диктатором.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить территориальный вопрос с российским диктатором и поручи приготовить личную встречу.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

Президент Украины подчеркнул, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории - личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский также рассказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

