Зеленский поручил готовить личную встречу с Путиным

Зеленский поручил готовить личную встречу с Путиным7
- 18.02.2026, 6:31
Президент Украины намерен обсудить территориальный вопрос с российским диктатором.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить территориальный вопрос с российским диктатором и поручи приготовить личную встречу.
Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.
Президент Украины подчеркнул, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территории - личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский также рассказал, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.