26 мая 2026, вторник, 9:12
Зеленский сделал жесткое заявление о Мединском

14
  • 18.02.2026, 8:07
  • 25,076
Владимир Зеленский

«Нет времени на все это д…».

Украина и Россия должны завершить войну как можно скорее. Времени выслушивать философствования помощника российского диктатора Владимира Мединского нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Глава украинского государства выразил опасения, что российская делегация, которую возглавил Мединский, попытается превратить мирные переговоры в формальность или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть для своих солдат время на поле боя.

Зеленский обратил внимание, что как и диктатор Владимир Путин, Мединский любит философствовать об «исторических корнях» войны.

«У нас нет времени на все это дерьмо. Нам нужно решать и заканчивать войну», - подчеркнул он.

