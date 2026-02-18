Зеленский сделал жесткое заявление о Мединском 14 18.02.2026, 8:07

Владимир Зеленский

«Нет времени на все это д…».

Украина и Россия должны завершить войну как можно скорее. Времени выслушивать философствования помощника российского диктатора Владимира Мединского нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Глава украинского государства выразил опасения, что российская делегация, которую возглавил Мединский, попытается превратить мирные переговоры в формальность или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть для своих солдат время на поле боя.

Зеленский обратил внимание, что как и диктатор Владимир Путин, Мединский любит философствовать об «исторических корнях» войны.

«У нас нет времени на все это дерьмо. Нам нужно решать и заканчивать войну», - подчеркнул он.

