В Кремле придумали новый метод подстрекательства россиян к войне

В Кремле придумали новый метод подстрекательства россиян к войне9
- 18.02.2026, 8:23
Готовить к длительной войне против коллективного Запада начнут уже со школы.
Кремль готовит россиян к длительной войне против Украины и коллективного Запада, оформляя это в «традиционные ценности». Готовить к войне начнут уже со школы, где будут преподавать соответствующие предметы.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Также в РФ среди студентов будут проводить так называемые идеологические тесты, а в целом россиянам запретят еще ряд фильмов.
Как пишут в СВРУ, инициативы Кремля могут существенно расширить контроль в РФ над культурной и информационной сферой.
Так, рассматривается создание постоянной межведомственной группы, которая будет координировать продвижение нарратива «традиционных ценностей» в российском информационном пространстве. Формально это подается как формирование «семейно ориентированной среды», однако перечень запланированных инструментов свидетельствует об усилении идеологического регулирования.
Запрет фильмов и давление на онлайн-платформы
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на прокат фильмов, которые якобы дискредитируют «традиционные ценности». Такие ленты не будут получать прокатных удостоверений.
Кроме того, их планируют вытеснять с крупных онлайн-платформ. За распространение контента, который будет подпадать под новые критерии, предусмотрены штрафы.
Фактически речь идет о расширении механизмов цензуры под прикрытием защиты моральных норм.
Новый предмет в школах и проверки в вузах
Параллельно с 2026/2027 учебного года в российских школах планируют ввести предмет «духовно-нравственная культура России». Его позиционируют как курс, направленный на воспитание «ценностных ориентиров» у молодежи.
В высших учебных заведениях рассматривается внедрение цифрового тестирования студентов на соответствие идеологическим установкам государства. Такой шаг может означать институциональное закрепление мировоззренческого контроля в образовательной системе.
Часть более широкой внутренней стратегии
Оформление «ценностной» политики является элементом более широкой внутриполитической линии. Через морально-идеологическую повестку дня российская власть стремится:
консолидировать общество вокруг государственного курса;
повысить уровень лояльности к центру принятия решений;
усилить контроль над информационной средой;
уменьшить общественное внимание к экономическим проблемам.
Перенос акцента с социально-экономических трудностей на культурные конфликты позволяет снижать политические риски для Кремля и мобилизовать электорат вокруг идеологических лозунгов.
Внешнеполитическое измерение
Во внешней политике институционализация доктрины «традиционных ценностей» закрепляет представление войны против Украины как длительного цивилизационного противостояния с Западом.
Такая рамка дает властям дополнительные аргументы для:
сохранения высоких военных расходов;
дальнейших ограничений гражданских свобод;
перераспределения ресурсов в пользу силовых структур.
Таким образом, идеология все больше превращается в инструмент управления в условиях затяжной конфронтации и внутреннего давления.