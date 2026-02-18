В Кремле придумали новый метод подстрекательства россиян к войне 9 18.02.2026, 8:23

8,076

Готовить к длительной войне против коллективного Запада начнут уже со школы.

Кремль готовит россиян к длительной войне против Украины и коллективного Запада, оформляя это в «традиционные ценности». Готовить к войне начнут уже со школы, где будут преподавать соответствующие предметы.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Также в РФ среди студентов будут проводить так называемые идеологические тесты, а в целом россиянам запретят еще ряд фильмов.

Как пишут в СВРУ, инициативы Кремля могут существенно расширить контроль в РФ над культурной и информационной сферой.

Так, рассматривается создание постоянной межведомственной группы, которая будет координировать продвижение нарратива «традиционных ценностей» в российском информационном пространстве. Формально это подается как формирование «семейно ориентированной среды», однако перечень запланированных инструментов свидетельствует об усилении идеологического регулирования.

Запрет фильмов и давление на онлайн-платформы

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на прокат фильмов, которые якобы дискредитируют «традиционные ценности». Такие ленты не будут получать прокатных удостоверений.

Кроме того, их планируют вытеснять с крупных онлайн-платформ. За распространение контента, который будет подпадать под новые критерии, предусмотрены штрафы.

Фактически речь идет о расширении механизмов цензуры под прикрытием защиты моральных норм.

Новый предмет в школах и проверки в вузах

Параллельно с 2026/2027 учебного года в российских школах планируют ввести предмет «духовно-нравственная культура России». Его позиционируют как курс, направленный на воспитание «ценностных ориентиров» у молодежи.

В высших учебных заведениях рассматривается внедрение цифрового тестирования студентов на соответствие идеологическим установкам государства. Такой шаг может означать институциональное закрепление мировоззренческого контроля в образовательной системе.

Часть более широкой внутренней стратегии

Оформление «ценностной» политики является элементом более широкой внутриполитической линии. Через морально-идеологическую повестку дня российская власть стремится:

консолидировать общество вокруг государственного курса;

повысить уровень лояльности к центру принятия решений;

усилить контроль над информационной средой;

уменьшить общественное внимание к экономическим проблемам.

Перенос акцента с социально-экономических трудностей на культурные конфликты позволяет снижать политические риски для Кремля и мобилизовать электорат вокруг идеологических лозунгов.

Внешнеполитическое измерение

Во внешней политике институционализация доктрины «традиционных ценностей» закрепляет представление войны против Украины как длительного цивилизационного противостояния с Западом.

Такая рамка дает властям дополнительные аргументы для:

сохранения высоких военных расходов;

дальнейших ограничений гражданских свобод;

перераспределения ресурсов в пользу силовых структур.

Таким образом, идеология все больше превращается в инструмент управления в условиях затяжной конфронтации и внутреннего давления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com