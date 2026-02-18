Челлендж Петкевич: миссия невыполнима 17 18.02.2026, 8:45

12,178

Наталья Петкевич

Почему Лукашенко набросился на свою топ-чиновницу?

Александр Лукашенко, заслушивая отчет правительства за минувший год, заявил, что в стране «сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве» — «блатные места для отставных чиновников и так далее». Правитель потребовал «срочно избавиться от непонятных организаций, структур и бюрократов».

В этом деле, по его словам, недорабатывает вице-премьер Наталья Петкевич. До нее в этом вопросе «буксовали» Игорь Петришенко и Владимир Караник.

«Салідарнасць» спросила у политического обозревателя «Радыё Свабода» Валерия Карбалевича, как можно оценить работу Натальи Петкевич на ее посту и почему Лукашенко ей недоволен.

— Сложно давать оценку работе Наталье Петкевич на ее посту, поскольку система довольно закрытая, а чиновники в Беларуси не ведут самостоятельную политику, а выполняют указания сверху. Лукашенко обвинил Петкевич в том, что в стране много ненужных бюджетных организаций, однако сложно сказать, насколько это справедливое замечание, — говорит политический обозреватель.

Карбалевич отмечает, что Петкевич в качестве вице-премьера курирует сферу социальной политики, а это необходимый институт во многих государствах.

Напомним, что Петкевич, комментируя свое назначение в мае 2025-го, называла это «челленджем» и «определенным вызовом».

— Потому что это не просто социальная сфера (образование, здравоохранение, культура) — это огромная экономика. Лукашенко поставил большие задачи и возлагает большие надежды на результативность, — заявляла она, подчеркивая, что «социальный блок — это самое главное для наших людей».

— Есть немало министерств, например, министерство жилищно-коммунального хозяйства, которые в рыночной экономике не нужны и от них можно отказаться, — добавляет Валерий Карбалевич. — А вот от учреждений, которые курирует Петкевич, отказаться нельзя. Только если передать частному сектору. Но возможно ли это сегодня в Беларуси? Сложно представить, что какие-то организации, например, в сфере образования передадут частникам, потому что сегодня мы наблюдаем обратную картину.

В странах с рыночной экономикой есть частные пенсионные фонды. В Беларуси же доминирует государственная пенсионная система. Поэтому я плохо понимаю обвинения Лукашенко: какие бюджетные организации можно ликвидировать, чтобы это было безболезненно для эффективности социальной сферы?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com