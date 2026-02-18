Челлендж Петкевич: миссия невыполнима

Челлендж Петкевич: миссия невыполнима17
- 18.02.2026, 8:45
Почему Лукашенко набросился на свою топ-чиновницу?
Александр Лукашенко, заслушивая отчет правительства за минувший год, заявил, что в стране «сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве» — «блатные места для отставных чиновников и так далее». Правитель потребовал «срочно избавиться от непонятных организаций, структур и бюрократов».
В этом деле, по его словам, недорабатывает вице-премьер Наталья Петкевич. До нее в этом вопросе «буксовали» Игорь Петришенко и Владимир Караник.
«Салідарнасць» спросила у политического обозревателя «Радыё Свабода» Валерия Карбалевича, как можно оценить работу Натальи Петкевич на ее посту и почему Лукашенко ей недоволен.
— Сложно давать оценку работе Наталье Петкевич на ее посту, поскольку система довольно закрытая, а чиновники в Беларуси не ведут самостоятельную политику, а выполняют указания сверху. Лукашенко обвинил Петкевич в том, что в стране много ненужных бюджетных организаций, однако сложно сказать, насколько это справедливое замечание, — говорит политический обозреватель.
Карбалевич отмечает, что Петкевич в качестве вице-премьера курирует сферу социальной политики, а это необходимый институт во многих государствах.
Напомним, что Петкевич, комментируя свое назначение в мае 2025-го, называла это «челленджем» и «определенным вызовом».
— Потому что это не просто социальная сфера (образование, здравоохранение, культура) — это огромная экономика. Лукашенко поставил большие задачи и возлагает большие надежды на результативность, — заявляла она, подчеркивая, что «социальный блок — это самое главное для наших людей».
— Есть немало министерств, например, министерство жилищно-коммунального хозяйства, которые в рыночной экономике не нужны и от них можно отказаться, — добавляет Валерий Карбалевич. — А вот от учреждений, которые курирует Петкевич, отказаться нельзя. Только если передать частному сектору. Но возможно ли это сегодня в Беларуси? Сложно представить, что какие-то организации, например, в сфере образования передадут частникам, потому что сегодня мы наблюдаем обратную картину.
В странах с рыночной экономикой есть частные пенсионные фонды. В Беларуси же доминирует государственная пенсионная система. Поэтому я плохо понимаю обвинения Лукашенко: какие бюджетные организации можно ликвидировать, чтобы это было безболезненно для эффективности социальной сферы?