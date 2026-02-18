«Стало понятно, что менеджер вообще нас не помнит» 8 18.02.2026, 9:07

Из-за туристического скандала десятки белорусов остались без отдыха.

Эти белорусы считали свадебное путешествие на Бали или поездку за границу компанией по цене «чуть ниже рынка» удачной находкой. На деле вместо билетов они получили бесконечные переписки и приглашение в чат пострадавших, где уже состоят 23 человека. Подробности рассказывает «Точка».

Готовились к свадебному путешествию

Евгения и Андрей поженились 20 сентября. В качестве свадебного подарка они решили отправиться на острова.

«Мы оба много работаем и очень заняты, поэтому я искала тур через Instagram-профили», — рассказывает Евгения.

По ее словам, аккаунт турагентства она нашла благодаря рекламе в соцсети. Страница вызывала доверие — она была с отзывами и активным контентом. Евгения написала сразу в несколько компаний, но именно здесь отклик оказался самым оперативным. Менеджер представилась Полиной.

«Несмотря на мои редкие ответы, она была настойчива, напоминала о себе. Нечасто можно увидеть подобный сервис. Я решила, что если у них все так четко в общении через Instagram, то с туром проблем возникнуть не может», — говорит Евгения.

Важно: турагент работала в качестве ИП с УНП 391 874 604. По данным специализированных сайтов, 4 февраля 2026 года он был ликвидирован.

В договорах, которые заключала Полина, она также действовала от имени ООО «Онлайн Экспресс».

Выбор направления и оформление

Сначала супругам подбирали варианты на Мальдивах, позже остановились на Бали. Общение продолжилось в Telegram, затем состоялся телефонный разговор.

«Она очень профессионально и душевно ответила на все мои 15 вопросов о туре», — отмечает Евгения.

После согласования условий стороны оформили договор. Документ отправили из Минска, но с первого раза он не дошел.

«Полина сказала, что он затерялся на почте в предновогодней суете», — отмечает девушка.

Со второй попытки договор пришел, его подписали и отправили обратно.

Также супругам выставили счет на предоплату с условием перечислить деньги в течение двух дней. После отправки чека, по словам Евгении, менеджер стала отвечать заметно реже.

Но тогда супруги не придали этому значения — до второй оплаты и вылета оставалось еще много времени.

Первые тревожные сигналы

Беспокойство появилось в начале февраля, когда Полина перестала выходить на связь.

«Она писала, что сделает перерасчет по курсу, чтобы сумма была комфортнее, и откладывала ответ. А после нескольких напоминаний перестала читать сообщения», — объясняет Евгения.

Уже 15 февраля Андрей позвонил менеджеру с другого номера.

«Когда мы назвали фамилии и даты вылета, стало понятно, что она вообще не помнит ни наш договор, ни нас самих», — отмечает героиня.

Через несколько минут Евгении пришло сообщение о том, что тур не был забронирован. Причиной назывался переход компании с ИП на ООО.

Также менеджер сообщила, что занимается возвратом средств, попросила общаться только в переписке и предупредила, что деньги могут поступить в течение года.

«Сразу стало ясно, что это обман», — заявляет Евгения.

Девушка уверяет, что в документе прописано: если бронирование не состоялось, деньги должны вернуть в течение двух дней.

Поиск других пострадавших

Супруги попросили составить график возврата, но ответа не получили. Тогда они начали искать информацию о компании в интернете.

В Threads Евгения увидела публикацию девушки, попавшей в аналогичную ситуацию. После этого супруги присоединились к общему чату пострадавших.

«На тот момент там было 15 человек. Некоторые уже летали через этого агента раньше и пришли к ней снова. Но во второй раз отправиться на отдых уже не смогли», — комментирует Евгения.

По словам девушки, в течение суток число участников чата увеличилось до 23. Люди отмечают, что речь может идти о клиентах пяти турфирм.

Супруги также обратились в милицию в Бресте и написали заявление. Девушка утверждает, что правоохранительные органы пообещали информировать о ходе проверки.

Сейчас Евгения и Андрей, по их словам, в растерянности.

«Впервые в жизни нам пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Это очень подрывает доверие к турфирмам, особенно к тем, которые работают удаленно. Никогда бы не подумала, что в Беларуси есть мошенники», — говорит девушка.

Супруги надеются, что правоохранительные органы помогут вернуть деньги, а сама ситуация получит юридическую оценку.

По документам все выглядело чисто

Еще один пострадавший представился Кириллом. По его словам, перед покупкой тура он тщательно проверил агентство и лично встречался с менеджером.

Мужчина с друзьями нашли агентство в Instagram, после чего изучили информацию в открытых источниках.

«Мы проверили ее (менеджера. — Прим. ред.) на сайте Минспорта и туризма, посмотрели в картотеке — ИП работает с 2024 года, проблем не было. В Instagram есть видео с ней, она публичный человек», — говорит Кирилл.

Тур оформляли на компанию из нескольких человек, поэтому к выбору подходили особенно внимательно.

«Мы собирались вшестером. Три часа сидели и выбирали отель, потому что у нас были финансовые ограничения», — отмечает мужчина.

Предоплата и задержки

По словам Кирилла, перед оплатой он затребовал подтверждающие документы.

«Я попросил предоставить договор с туроператором и доверенность. Все было. Печати, подписи, данные совпадали», — уверяет он.

Договор был оформлен от имени туроператора, а агент выступала как представитель. В ноябре друзья внесли предоплату — около 70% стоимости тура.

Как добавляет Кирилл, цена отдыха выглядела адекватной.

«Мы проверяли на сайте туроператора. Разница в стоимости там и у Полины была около $ 200−300, потому что она не брала дополнительный агентский сбор», — рассказал мужчина.

Но, когда подошло время отдавать оставшуюся сумму, начались задержки.

«Она начала откладывать, фактически играла в кошки-мышки. Одна из пар все-таки доплатила остаток — около $ 2000. Мы вторую часть платить не стали», — поясняет Кирилл.

Позже пострадавшие получили сообщение с объяснениями и обещанием вернуть деньги.

«Пришло большое письмо, по сути, типовое, где говорилось, что она не может выполнить обязательства, но готова вернуть деньги в течение года, частями», — подчеркивает мужчина.

Сейчас, по его словам, пострадавшие пытаются разобраться в ситуации и найти юридическое решение.

«От ответственности не отказываюсь»

Журналисты связались с турагентом, той самой Полиной. Девушка поделилась своей позицией и рассказала, планирует ли возвращать деньги недовольным клиентам.

Она отметила, что в качестве индивидуального предпринимателя работала на рынке туруслуг полтора года. По ее словам, за этот период отправила на отдых более 80 клиентов.

«Все слетали в отпуск. Вопросов с договорами не было. Все остались довольны», — говорит Полина.

Кроме того, она рассказала, что была в милиции, где с нее взяли объяснительную. По словам девушки, сейчас правоохранительные органы опрашивают пострадавших. Ей в РОВД также дали совет официально трудоустроиться.

«Я сейчас и занимаюсь поиском работы. Возможно, возьму еще какие-то дополнительные подработки, чтобы побыстрее вернуть клиентам деньги. Рассчитываю это сделать в течение года», — уверяет Полина.

Что касается всей этой «неприятной ситуации», то она возникла «из-за кассового разрыва».

«Моя выручка оказалась меньше, чем затраты. Очень много денег ушло на рекламу, офис, творческую деятельность. Я неверно все рассчитала и не смогла оплатить туруслуги. Признаю, что это моя ошибка, от ответственности не отказываюсь», — заверяет Полина.

Во время подготовки материала, когда информация о турагенте дошла до милиции, девушка стала активнее выходить на связь с клиентами.

Версия туроператора

В этой истории есть и еще одна сторона — туроператор. Журналисты связались с компанией, и там рассказали, что делать клиентам, которые остались без заветного отпуска.

В пресс-службе «Русского Экспресса» (в Беларуси юридическое лицо — ООО «Онлайн Экспресс») сообщили, что, действительно, с 2024 года с ИП Полиной Ивановой был заключен договор на реализацию туров.

Перед началом сотрудничества компанию проверили. Агент была включена в Реестр субъектов туристической деятельности, имела офис в Минске и собственный сайт — travels-g.by.

По данным оператора, за время работы через нее было реализовано около 60 туров.

Проблемы, как утверждают в компании, возникли в ноябре 2025 года. Тогда Полина создала три заявки, но оплаты по ним не было.

«Так как от турагента не поступило ни оплаты, ни ответа по необходимым действиям, 28 ноября 2025 года данные заявки были аннулированы», — сообщили в компании.

После этого Полине ограничили возможность создавать новые бронирования в системе.

Почему туристов не предупреждали

В компании поясняют: у туроператора нет контактных данных путешественников, а при продаже через уполномоченного агента общение с клиентами находится в зоне ответственности последнего.

Кроме того, к ним обращались люди, «заявок с данными которых вообще не было в системе бронирования».

По оценке туроператора, в ситуации «могут усматриваться признаки уголовно наказуемых деяний», однако правовую оценку должны дать соответствующие органы.

Что делать клиентам

В компании рекомендуют проверять статус заявки на официальном сайте или направлять запрос на электронную почту agent@online-express.by, указав номер бронирования и данные людей.

«Также просим группу туристов, которым предстоит отдых в Китае, забронированный через ИП Иванова, в период с 23 марта по 4 апреля, связаться с туроператором», — призывают там.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: +375 (44) 544−94−89.

Кто несет ответственность

В компании также подчеркивают: если турагент принимает деньги от клиентов, он обязан перечислить их туроператору.

Что касается ответственности именно ООО «Онлайн Экспресс» как туроператора, то в компании говорят, что, согласно разъяснениям Министерства спорта и туризма, а также Национального агентства по туризму, если турагент наделен полномочиями по приему денег за приобретенные туры, то он обязан выдать заказчику кассовый чек либо иной документ, подтверждающий оплату стоимости туристических услуг.

Если средства не поступили на счет оператора, тот «не несет ответственности и не может отвечать по обязательствам» договора.

В этом случае обязанность по возврату денег, добавляют в компании, лежит на турагенте.

Кроме того, если деньги были получены, но не перечислены туроператору, в таких действиях, как еще раз подчеркивают в пресс-службе «Русского Экспресса», «могут усматриваться признаки мошенничества».

