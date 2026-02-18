26 мая 2026, вторник, 9:35
Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» после первого дня переговоров в Женеве

15
  18.02.2026, 9:16
  • 5,834
Стив Уиткофф

При этом в Axios утверждают, что переговоры политической группы зашли в тупик из-за Мединского.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении «значительного прогресса» после первого дня переговоров в Женеве между Украиной, США и Россией.

Уиткофф проинформировал, что 17 февраля по указанию президента Дональда Трампа США «выступили модератором третьей серии трехсторонних переговорах с Украиной и Россией». Также он выразил благодарность Швейцарии за гостеприимство, после чего отметил успех Трампа в разрешении «конфликта».

«Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над соглашением», - написал Уиткофф.

Переговоры в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по завершению войны в Украине.

Накануне переговоров украинские власти анонсировали, что на переговорах планируют говорить о том, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня, а также поднимут тему энергетического перемирия.

После первого дня встречи президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подтверждает свою готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, но ожидает четкой позиции России.

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических механизмах возможных решений. Он анонсировал, что сегодня, 18 числа, политическая и военные группы продолжат работу.

Кроме того, после первого дня Умеров провел отдельную встречу с представителями США, Франции, Британии, Германии, Италии и Швейцарии. Стороны обсудили итоги первого раунда и согласовали подходы к дальнейшим шагам.

Однако по некоторым данным в переговорах с РФ все же возникли проблемы. Как известно, на этой встрече российскую делегацию вновь возглавил помощник и идеолог Путина Владимир Мединский.

Ранее весной 2022 года и в мае 2025 года он уже возглавлял переговорную группу, рассказывал про претензии РФ на украинские территории, начиная со времен князя Рюрика, что по итогу так и не привело ни к какому миру.

Что касается первого дня, по данным Axios, переговоры политической группы в Женеве зашли в тупик. Причиной тому стали позиции, которые представил Мединский.

