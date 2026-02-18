В визовых центрах Беларуси закрыли лазейку, которая помогала быстрее записаться на польскую визу 22 18.02.2026, 9:49

Ей активно пользовались.

Визовый центр снова изменил правила подачи на польскую визу. Нововведения затронули белорусов, которые зарегистрированы в населенных пунктах, отнесенных к так называемым Минскому и Гродненскому округам. Теперь, чтобы податься тут на визу, нужно быть зарегистрированным в регионе не менее полугода. Об этом рассказала в TikTok пользовательница @visa_she_sells. Экспертка Анастасия Лысоковская подтвердила «Зеркалу» эту информацию.

С осени 2023-го визовые центры, куда беларусы записываются на польские визы, разделили на три условные юрисдикции — Гродненский, Брестский и Минский округа. С тех пор люди могли обращаются в них только в зависимости от своего официального места жительства. Однако со временем предприимчивые белорусы научились это правило обходить и не бесплатно делали прописки в тех округах, где поймать «окошко» на подачу было легче. Теперь эта лазейка закрыта.

— Теперь для того чтобы податься в один из визовых центров Минского региона (это визовые центры Минска, Гомеля, Могилева либо Витебска), прописка в этих областях должна быть не менее чем полгода, — сообщила на днях авторка TikTok-канала @visa_she_sells.

Эту же информацию «Зеркалу» подтвердила и визовая экспертка Анастасия Лысоковская. Как оказалось, «правило шести месяцев» стало действовать в Минском округе с февраля. В Гродненском еще раньше — с 10 декабря прошлого года. Возможность подаваться независимо от сроков прописки не затронула пока только Брестский регион.

— Но это только для владельцев обычного паспорта, — делает ремарку Анастасия. — Если же он биометрический, то ситуация меняется. Тогда запрос от человека примут лишь в том случае, если документ ему выдали в Брестской области.

Анастасия предполагает, что «правило шести месяцев» скорее всего ввели для того, чтобы убрать лазейку с пропиской. По ее мнению, теперь ситуация с подачей в визовых центрах Минского округа усложнится. В Гродненском и Брестском станет чуть легче.

— Из моих наблюдений — Минский округ перегружен. Люди перепрописывались в Брестском и Гродненском округах. Теперь эта возможность заблокирована, — резюмирует она.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com