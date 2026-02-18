«Лукашенко вляпался, как с коронавирусом» 8 18.02.2026, 9:48

Белорусы рассказали о «сюрпризах» первого месяца этого года.

Белорусы рассказали «Салідарнасці» о настроениях и мыслях первых месяцев этого года, которые уже потрепали нервы. Все имена собеседников изменены.

Анна, 32 года. «Пришлось мерзнуть дома и на работе»

— Сначала многие обсуждали «Год белорусской женщины». Мы с подругами в общем чате тоже подняли эту тему, когда власти в очередной раз рассказали о предстоящих мероприятиях.

Подруга написала: «Лучше бы каждой подарили хорошее обследование всего тела». Но властям это, конечно, невыгодно. А в инфополе сейчас много шуточек (а может, и нет) о том, что в Год женщины будут батрачить женщины — и за себя, и за мужчин. Но получать за это больше не будут.

Дальше из запоминающегося (не глобального) — диалог пожилой пары, который я недавно услышала в магазине. Мужчина берет куриное филе в упаковке и говорит: «Шесть рублей». А жена ему в ответ: «Это дорого, клади обратно». Мне стало очень не по себе.

Из того, что затронуло лично — недавняя авария на ТЭЦ в Минске. «Задело» дом, в котором живу, и здание, в котором работаю. Пришлось мерзнуть и дома, и на работе.

Через несколько недель снова авария — на этот раз прорвало трубу в доме, вода затопила лифты. Сначала работники ЖЭСа хотели подождать, пока шахта осушится естественным путем, и предупреждали, что лифт не будет работать около двух недель. Но через полтора дня все заработало. Может, кто-то пожаловался? Нашему дому еще повезло — затронуло только лифты. У других не было воды.

Потом, конечно, удивило, когда в один момент выключили освещение в городе. Еду после работы и думаю: «Интерееесно». Теперь переживаю, что экзамен в ГАИ выпадет на раннее утро – в потемках сдавать будет сложно.

Но все эти события сплотили многих людей. Все очень дружелюбны и стараются друг другу помочь. Когда был сильный снегопад, некоторые помогали откапывать машины, а мой начальник даже развозил нас по домам.

Когда отключали отопление и воду, нас отпустили раньше с работы, а моя тетя, которая живет неподалеку и которую отключение не затронуло, предлагала всей семье пожить у нее.

А еще… год для многих начался с болезней. В моем окружении болели гриппом, ротавирусом, ангиной и пневмонией.

Валентина, 53 года. «Во время циклона все старались помочь друг другу»

— Сюрпризы в новом году — не из приятных. Из последнего — вот эта идея экономить на уличном освещении. Представьте: сегодня в Минске идет дождь, а послезавтра — минус 10, будет каток. Даже при дневном свете риск упасть и что-то подвернуть высокий, а без света тут вообще не вариант.

А весь все время говорили: есть АЭС, электричество некуда девать, оно дешевое. Но расходы на электроэнергию постоянно растут, а тут еще и экономят на освещении улиц. Построят вторую — не хочется, чтобы наши внуки за это расплачивались.

Еще сейчас подняли коммуналку — жду квитанцию, очень любопытно, что будет по цене. А вообще все дорожает каждую неделю. Овощи дорогие, орехи. Но в заведениях при этом полная посадка. Недавно в Минске открылся новый ресторан — забронировать столик сложно, все занято. Так что это палка о двух концах.

Удивила новость о том, что цены на отдых в санаториях для белорусов и россиян уравняются. То есть многие беларусы не смогут туда попасть, потому что цена в четыре тысячи рублей за 10 дней — это кошмар.

Люди, на мой взгляд, стали вариться в своей скорлупе. Раньше ходили в гости, обсуждали что-то, а сейчас — «дом-работа-дом». Но во время циклона все старались помочь друг другу. У нас нет машины, но муж принес с работы большую лопату и помогал откапывать снег возле подъезда.

Настроение сейчас — в ожидании лучших времен. Недавно слушала белорусские песни и даже слезу пустила. Но я сама себя вытягиваю. Например, у меня есть возможность днем прогуляться по парку. А этой зимой, хоть и очень холодно, но и очень много солнца и снега — неимоверная красота.

Спасают и праздники. Например, мы с мужем празднуем 14 февраля — это еще один повод сказать близкому: «Я тебя люблю, мы со всем справимся».

Артем, 26 лет. «Волнует, что будет с ценами и долларом»

— Эта зима всем запомнится погодой. Много снега, солнца — а полного счастья от этого нет. Стоишь на остановке в минус 20, мерзнешь и думаешь: «Скорей бы весна». С другой стороны, наконец-то погода, которая позволяет съездить покататься на лыжах и сноуборде в Силичи, Раубичи, отдохнуть.

Многих этой зимой возмутила ситуация с отключением освещения: темнота, куча аварий. Люди стали жаловаться — и властям пришлось открутить назад. Мне это напомнило начало 2020-го, коронавирус, когда Лукашенко на все забил и сказал: «Ничего страшного». Сейчас то же самое.

Также белорусов волнует, что будет с ценами и с долларом. Вроде бы доллар сейчас дешевый, но в рублях все ощутимо дорожает.

Оксана, 45 лет. «Не скажу, что мы к этому привыкли, но уже нет сил реагировать»

— То, что происходило в конце 2025-го и продолжает происходить сейчас, в 2026-м, — это ужасный цирк, и это страшно. Я стараюсь не читать белорусские новости: меня больше цепляют мировые. То, что позволяет себе Дональд Трамп, как он ведет мировую политику, — у меня от этого округляются глаза. То, что продолжается у нас, — это несмешное реалити-шоу, дурацкие издевательства над людьми. Не скажу, что мы к этому привыкли, но уже нет сил реагировать.

Мы сейчас живем в таком состоянии, когда на микроуровне жизнь продолжается, а на макроуровне становится просто страшно — хочется закрыться от всего этого.

И люди, которые сажают других людей, мучают их, остаются безнаказанными, потому что у них полный карт-бланш. Понимаю: чем больше молчишь, тем больше они себе позволяют. Но в то же время голос разума говорит, что ничего не изменится от того, что будешь вслух говорить вещи, которые им не понравятся. Люди даже в TikTok выступают с какой-то критикой, а потом им за это прилетает.

То, что происходит этой зимой, когда отключают отопление и прочее, — это плохо. Но я не представляю, как живут люди в Украине. На этом фоне наши неприятности кажутся незначительными.

