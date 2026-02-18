В Беларуси умер украинский пенсионер, которого россияне захватили в начале полномасштабного вторжения

В Беларуси умер украинский пенсионер, которого россияне захватили в начале полномасштабного вторжения3
- 18.02.2026, 9:56
- 4,508
Мужчину вывезли из Киевской области и доставили под Речицу.
Российские военные в марте или апреле 2022 года принудительно вывезли гражданина Украины из Бородянки Бучанского района Киевской области. Мужчину оставили на территории Беларуси, где он впоследствии умер и был похоронен, пишет «Радыё Свабода».
Как стало известно «Радыё Свабода», пожилого мужчину, как и других украинцев, которых принудительно вывезли в Беларусь, во время российской оккупации Бородянки держали в местной церкви, которая на тот момент была в подчинении Московского патриархата.
Украинца привезли в Гомельскую область, а в мае 2022 года поместили в территориальный центр социального обслуживания населения в деревне Холмеч Речицкого района. Он жил в отделении обеспечения постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, а 9 сентября 2025 года умер в возрасте 86 лет.
Украинца похоронили на местном кладбище. Суд в Украине теперь признал его умершим.
Как отмечается, в конце марта 2022-го, после освобождения от российских войск Киевской и Черниговской областей, стало известно, что перед отходом россияне принудительно вывозили мирных жителей в Беларусь, а потом в Россию. Большинство из них попали в российский плен, других оставляли в Беларуси.
Например, стало известно о смерти вывезенной гражданки Украины в доме-интернате для стариков в Ветке Гомельской области — через три месяца после ее принудительной депортации российскими военными из Киевской области в Беларусь.